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Facebook удалила миллионы детских фото

26.10.2018 08:05 — Разное | Партизан  
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Соцсеть Facebook заявила, что в прошлом квартале удалила 8,7 млн единиц запрещенного контента, связанного с детьми. Это удалось благодаря нейросетям.



Как передает Oxu.Az, pуководитель Facebook по безопасности Антигона Дэвис заметила, что благодаря искусственному интеллекту в 99% случаях контент был помечен как противоправный еще до того, как на него пожаловались пользователи. Технология умеет анализировать обнаженные фотографии и отмечать их как неприемлемые. Особенно внимательно, по словам Дэвис, нейросеть анализировала детские фотографии.

Между тем инициатива Facebook была принята пользователями неоднозначно. Некоторые из них заметили, что модераторы часто удаляли снимки детей, которые им самим не кажутся оскорбительными. Например, фотографии во время купания или кормления младенцев грудью. Дэвис уточнила, что нейросеть со временем будет совершенствоваться.

 
 
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Соцсеть Facebook заявила, что в прошлом квартале удалила 8,7 млн единиц запрещенного контента, связанного с детьми. Это удалось благодаря нейросетям.
 
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