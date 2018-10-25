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Facebook удалила миллионы детских фото
Соцсеть Facebook заявила, что в прошлом квартале удалила 8,7 млн единиц запрещенного контента, связанного с детьми. Это удалось благодаря нейросетям.
Как передает
Между тем инициатива Facebook была принята пользователями неоднозначно. Некоторые из них заметили, что модераторы часто удаляли снимки детей, которые им самим не кажутся оскорбительными. Например, фотографии во время купания или кормления младенцев грудью. Дэвис уточнила, что нейросеть со временем будет совершенствоваться.
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Соцсеть Facebook заявила, что в прошлом квартале удалила 8,7 млн единиц запрещенного контента, связанного с детьми. Это удалось благодаря нейросетям.
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