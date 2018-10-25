Facebook удалила миллионы детских фото









Oxu.Az , pуководитель Facebook по безопасности Антигона Дэвис заметила, что благодаря искусственному интеллекту в 99% случаях контент был помечен как противоправный еще до того, как на него пожаловались пользователи. Технология умеет анализировать обнаженные фотографии и отмечать их как неприемлемые. Особенно внимательно, по словам Дэвис, нейросеть анализировала детские фотографии. Как передает, pуководитель Facebook по безопасности Антигона Дэвис заметила, что благодаря искусственному интеллекту в 99% случаях контент был помечен как противоправный еще до того, как на него пожаловались пользователи. Технология умеет анализировать обнаженные фотографии и отмечать их как неприемлемые. Особенно внимательно, по словам Дэвис, нейросеть анализировала детские фотографии.





Между тем инициатива Facebook была принята пользователями неоднозначно. Некоторые из них заметили, что модераторы часто удаляли снимки детей, которые им самим не кажутся оскорбительными. Например, фотографии во время купания или кормления младенцев грудью. Дэвис уточнила, что нейросеть со временем будет совершенствоваться.