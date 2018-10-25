Картину, созданную искусственным интеллектом, продали за $432 тысячи

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До сих пор на крупных аукционах такого не было. Картина называется "Портрет Эдмона Белами". Она создана коллективом Obvious из Франции. Искусственный интеллект стал автором целой серии картин, но перед этим изучил 15 тысяч портретов XIV-XX веков, информирует meduza.io.





Еврорадио. Сначала лот оценивали на сумму 7-10 тысяч долларов. Однако в итоге картину продали за $432,5 тысячи, пишет



