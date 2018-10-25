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Картину, созданную искусственным интеллектом, продали за $432 тысячи

26.10.2018 08:00 — Разное | Партизан  
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На аукционе Christie's впервые продали картину, которую создал искусственный интеллект.


Фото: instagram.com/belgiumcampus

 До сих пор на крупных аукционах такого не было. Картина называется "Портрет Эдмона Белами". Она создана коллективом Obvious из Франции. Искусственный интеллект стал автором целой серии картин, но перед этим изучил 15 тысяч портретов XIV-XX веков, информирует meduza.io.

Сначала лот оценивали на сумму 7-10 тысяч долларов. Однако в итоге картину продали за $432,5 тысячи, пишет Еврорадио.


 
 
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На аукционе Christie's впервые продали картину, которую создал искусственный интеллект.
 
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