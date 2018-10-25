|
Картину, созданную искусственным интеллектом, продали за $432 тысячи
На аукционе Christie's впервые продали картину, которую создал искусственный интеллект.
Фото: instagram.com/belgiumcampus
До сих пор на крупных аукционах такого не было. Картина называется "Портрет Эдмона Белами". Она создана коллективом Obvious из Франции. Искусственный интеллект стал автором целой серии картин, но перед этим изучил 15 тысяч портретов XIV-XX веков, информирует meduza.io.
Сначала лот оценивали на сумму 7-10 тысяч долларов. Однако в итоге картину продали за $432,5 тысячи, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На аукционе Christie's впервые продали картину, которую создал искусственный интеллект.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)