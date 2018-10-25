В Минске 26 октября пройдет V Белорусско-французский бизнес-форум









Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь во Французской Республике Павел Латушко— Главный фактор, который сегодня необходимо использовать в активизации торгово-экономического сотрудничества с Францией, — членство Беларуси в ЕАЭС и Французской Республики в Европейском союзе, — отметил П. Латушко.





— Создавая бизнес во Франции, белорусские компании открывают для себя более широкие возможности и выгодные условия для выхода на рынки стран ЕС. Открывая свои фирмы и производства в Беларуси, французские компании получают доступ на рынки России, Казахстана, Кыргызстана, Армении и, безусловно, Беларуси. Мне кажется, это преимущество нами не до конца использовано. И мы должны более активно работать в этом направлении.





По словам дипломата, зачастую французы предпочитают инвестировать в рынки партнеров Беларуси по ЕАЭС. Таким образом, в нашу республику импортируется совместно созданная продукция французских компаний и компаний стран-партнеров по экономическому союзу. Чтобы ситуация изменилась к лучшему, необходимо и внутреннее решение ЕАЭС по снятию барьеров в торговле. О чем говорилось уже неоднократно — это имеет важное значение с точки зрения привлечения не только французских, но и других иностранных инвесторов в страну.





— Представители одной французской фармацевтической компании приняли решение реализовать крупный инвестиционный проект у наших партнеров по ЕАЭС, ссылаясь на то, что у них рынок с большим объемом и потреблением потенциального товара. В итоге они проинвестировали в страну-партнера по союзу порядка 1 млрд, — рассказал П. Латушко. — Мы должны доказать и показать, что вхождение на белорусский рынок позволяет исключить риски и получить в качестве бонуса большой рынок ЕАЭС. Это сложная задача. Над ней должны работать не только посольства, но и министерства, комиссия ЕАЭС.





Также собеседник убежден: для большей результативности необходима кооперация с иностранными компаниями по освоению новых технологий.









— Сегодня речь должна идти о создании новых совместных производств, которые могли бы быть востребованы на рынках третьих стран. Ведь мы живем в мире взаимопоглощения, взаимозаменяемости, взаимообмена инвестициями и технологиями. Важно смотреть на то, что хорошо делают другие. Объединяться, организовывать производства в Беларуси и создавать продукцию качественнее и дешевле, — прокомментировал Латушко. — Важно также вкладывать ресурсы в общий имидж страны, брендировать Беларусь за рубежом — проводить информационную работу, креативные, популяризирующие акции, события. И, возможно, настало время подумать о крупном имиджевом экономическом форуме в Беларуси.