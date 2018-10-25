От дедовщины до массовой утилизации вооружения. Топ-5 заявлений Андрея Равкова во время встречи со СМИ

О деле Коржича





«Было халатное отношение к обязанностям со стороны бывших руководителей школы подготовки младших специалистов и самого учебного центра (в Печах). Имели место факты превышения власти, которые выразились в грубости, хамстве, нанесении побоев своим подчиненным сержантами, которые закономерно оказались на скамье подсудимых. Было так называемое соматоформное умственное расстройство военного (соматоформное расстройство – физические недомогания, спровоцированные стрессом. Считается, что этим страдал Коржич – belsat.eu). За непринятие мер по поддержке правопорядка виновные лица уже понесли наказание, а те, чьи действия или бездействие содержат признаки преступления, ждут решения суда», – отметил министр обороны.





О дедовщине





Андрей Равков заявил, что дедовщина в армии не является системным явлением.





«В более 90% воинских частей преступлений и происшествий нет. Подавляющее большинство подразделений являются настоящими центрами обучения и воспитания военнослужащих», – сказал Андрей Равков.





По словам министра, уголовные дела возбуждаются «по самым малым фактам отступления от устава». Всего в 2017 году было возбуждено 36 уголовных дел по ст.443 УК по фактам нарушений уставных отношений. В этом году возбуждено 29 уголовных дел по той же статье.





Об утилизации оружия





Андрей Равков сообщил о проведении массовой утилизации устаревшего оружия и боеприпасов, которые не имеют перспектив дальнейшего использования в армии.





«В этом году уже утилизировано около 5 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 4 тыс. т. боеприпасов. До конца года предстоит утилизировать еще около 1,5 тыс. единиц вооружения и военной техники, а также 1 тыс. т. боеприпасов».





Оптимизация армии





Андрей Равков назвал оптимизацию боевого состава и количества армии приоритетным направлением строительства белорусской армии до 2020 года. Речь идет об увеличении количества военнослужащих, которые непосредственно формируют боевые подразделения.





«За последние три года численность армии не изменилась и находится в пределах, определенных главой государства, — около 65 тыс. человек. Вместе с тем, за счет сокращения обеспечивающего компонента нам удалось существенно увеличить состав и сократить сроки готовности подразделений, способных немедленно реагировать на любые вызовы и угрозы военной безопасности государства. Идет избавление от дублирующих и второстепенных структур».





О гибели солдат в армии& p; ; >





«Что касается гибели личного состава, пусть это самые низкие показатели за четверть века, но даже единичные факты смерти оправдать и объяснить нельзя. Для меня это трагедия», – заявил Андрей Равков.





Конкретную статистику смертей в армии министр, правда, не озвучил.







