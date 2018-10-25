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«Белнефтехим» планирует увеличить поставки в Украину почти на треть
Концерн «Белнефтехим» планирует увеличить поставки нефтехимической продукции в Украину на 30% в 2019 году.
Об этом рассказал глава компании «Белнефтехим Украина» Олег Величко. По его словам, в следующем году планируется поставить продукции на 199 млн долларов.
Также компания планирует подписать соглашение на 50 млн долларов о кредитовании импорта с украинским банком «Кредит Днепр», передает Рейтер.
В 2018 году, согласно прогнозу, объем поставок составит 164 млн долларов против 100 млн долларов годом ранее.
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Концерн «Белнефтехим» планирует увеличить поставки нефтехимической продукции в Украину на 30% в 2019 году.
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