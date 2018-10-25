По его слова, это является одной из причин образования длинных автомобильных очередей при пересечении украинско-польской границы.





"Формально ничего не отменено. Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности количество "евроблях", и мы это знаем. А что делать с грузовым трафиком, автобусами? Контролем?" – риторически спросил Климкин.





Глава МИД отметил, что механизмы контроля на границе должны быть унифицированы, в частности, должно быть больше совместных пунктов таможенного и пограничного контроля.





"Достигнуты договоренности между Украиной и Польшей о том, что с четырех до восьми увеличим количество пунктов пропуска на украинско-польской границе. Проблема Украины в том, что нет подъездной дороги к пунктам", – сказал Климкин.





Напомним, в начале октября на границе с Польшей образовались километровые очереди из грузовиков. Время ожидания в очередях на пунктах пропуска для грузового автотранспорта достигает трех суток.