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Польша закрыла "зеленый коридор" с Украиной

26.10.2018 07:29 — Разное | Партизан  
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Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе "зеленый коридор". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в четверг, 25 октября, на брифинге во Львове, передает Радио Свобода.

По его слова, это является одной из причин образования длинных автомобильных очередей при пересечении украинско-польской границы.

"Формально ничего не отменено. Польша создает ситуацию, когда на границе образуются огромные очереди. Конечно, это и на нашей ответственности, в частности количество "евроблях", и мы это знаем. А что делать с грузовым трафиком, автобусами? Контролем?" – риторически спросил Климкин.

Глава МИД отметил, что механизмы контроля на границе должны быть унифицированы, в частности, должно быть больше совместных пунктов таможенного и пограничного контроля.

"Достигнуты договоренности между Украиной и Польшей о том, что с четырех до восьми увеличим количество пунктов пропуска на украинско-польской границе. Проблема Украины в том, что нет подъездной дороги к пунктам", – сказал Климкин.

Напомним, в начале октября на границе с Польшей образовались километровые очереди из грузовиков. Время ожидания в очередях на пунктах пропуска для грузового автотранспорта достигает трех суток. 
 
 
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Польша неформально отменила в пунктах пропуска на украинско-польской границе "зеленый коридор". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в...
 
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