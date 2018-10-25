СМИ: Самый богатый человек Чехии может купить у Абрамовича Челси









Отмечается, что переговоры между Келлнером и Абрамовичем могут состояться в ближайшие дни.





По данным издания, Келлнер и Абрамович поддерживают дружеские связи. На стадионе Челси Стэмфорд Бридж их VIP-ложи расположены рядом.





Издание пишет, что сейчас Челси может стоить около четырех миллиардов фунтов.





Ранее СМИ сообщали, что Роман Абрамович раздумывает над продажей футбольного клуба Челси из-за проблем с получением британских виз, а также опасений по поводу возможного введения санкций США против него.





Сообщалось, что Абрамович нанял один из инвестиционных банков, чтобы изучить возможность продажи Челси. Речь шла о сумме в несколько миллиардов фунтов стерлингов. По информации СМИ, олигарх больше не намерен инвестировать средства в Британии, где его лишили возможности легально работать и аннулировали визу. Руководство клуба опровергало слухи о том, что владелец готовится к его продаже.



