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СМИ: Самый богатый человек Чехии может купить у Абрамовича Челси

26.10.2018 07:26 — Разное | Партизан  
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Чешский миллиардер и самый богатый человек страны Петр Келлнер может купить у российского олигарха Романа Абрамовича футбольный клуб Челси, сообщает чешское издание Tyden со ссылкой на источники.



Отмечается, что переговоры между Келлнером и Абрамовичем могут состояться в ближайшие дни.

По данным издания, Келлнер и Абрамович поддерживают дружеские связи. На стадионе Челси Стэмфорд Бридж их VIP-ложи расположены рядом.

Издание пишет, что сейчас Челси может стоить около четырех миллиардов фунтов.

Ранее СМИ сообщали, что Роман Абрамович раздумывает над продажей футбольного клуба Челси из-за проблем с получением британских виз, а также опасений по поводу возможного введения санкций США против него.

Сообщалось, что Абрамович нанял один из инвестиционных банков, чтобы изучить возможность продажи Челси. Речь шла о сумме в несколько миллиардов фунтов стерлингов. По информации СМИ, олигарх больше не намерен инвестировать средства в Британии, где его лишили возможности легально работать и аннулировали визу. Руководство клуба опровергало слухи о том, что владелец готовится к его продаже.


 
 
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Чешский миллиардер и самый богатый человек страны Петр Келлнер может купить у российского олигарха Романа Абрамовича футбольный клуб Челси, сообщает чешское...
 
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