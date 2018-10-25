LADY запускает серию интервью необычного формата. Задавать вопросы в них будет психолог, а отвечать на них — женщины, которые добились успеха в самых разных сферах жизни. Мы хотим понять, какова она — цена успеха. И что за ним стоит. Если вас интересуют те же вопросы и вы мечтаете их задать кому-то из успешных белорусок, напишите нам по адресу lina@tutby.com — возможно, ваше предложение определит новую героиню интервью.

Напоминаем, что в первом материале этого цикла мы рассказали об Анне Карасевой — чемпионке по конному спорту , которая продолжала тренироваться даже во время беременности. Нашей сегодняшней героиней стала Жанна Казаченок — главный врач 11-ой Государственной клинической больницы.

Один мой знакомый врач как-то сказал, что управлять клиникой — не женское дело. И действительно, среди главных врачей взрослых стационаров Минска есть только одна женщина. Неужели притом что наше общество стремительно развивается в плане женского лидерства, такие должности по-прежнему остаются приоритетно мужскими? И если это так, то что помогло именно этой женщине сделать карьеру в такой сфере?

Забегая вперед, должна сказать, что ответ на этот вопрос заставил меня задуматься о роли тех переживаний, которые человек оценивает как болезненные и даже травмирующие. Потому что очень часто получается так, что именно благодаря им человек вырастает в сильную и красивую личность.





— Некоторые сотрудники волновались, что будущий руководитель — женщина, — рассказывает Жанна. — На такой должности нужно быть собранной, не позволять себе лишних эмоций и очень много работать. Я ценю в людях прежде всего профессионализм, не терплю вранья, плохого отношения к пациентам. Наверное, я могу назвать себя очень требовательной. Но иначе здесь и нельзя. Ведь я занимаюсь сложными вещами: мне нужно следить не только за лечебным процессом, но и за техническим состоянием зданий клиники, за процессами реконструкции, к которой сейчас как раз полным ходом идет подготовка… Не знаю, женская это работа или нет, но мне она нравится.

— Мечтали о большой карьере?

— Не могу сказать, что мечтала. Мне просто всегда очень нравилась моя работа. Я прошла каждую ступеньку, поднимаясь по карьерной лестнице. И каждую из этих ступенек вспоминаю с удовольствием… Ну и, наверное, я все-таки трудоголик. Мне с детства нужно было больше остальных: я всегда была на передовой (смеется).





Я мечтала стать врачом с 15 лет. В медицину часто приходят те, кому в детские годы пришлось видеть, как кого-то спасают. В моем случае так и было. Мой отец, которого я всегда очень сильно любила, серьезно заболел. Его жизнь была под угрозой. Я видела, как тогда врачи бились за его жизнь, как это было непросто… То, что мы тогда пережили, было очень страшно. Но его выходили! Вот тогда я решила, что тоже хочу спасать людей. И это были не просто слова. Я начала готовиться к медицинскому университету. Мне приходилось ездить из моего городка за 30 км к репетитору. Но я делала это, потому что понимала, что должна. Школу окончила с золотой медалью, после чего с легкостью поступила в медицинский.





Так получилось, что я первый врач в моей семье: мама работала учителем, папа руководил предприятием. Они, конечно же, очень гордились мною. Уже гораздо позже, когда я начала движение по карьерной лестнице, папа переживал за меня: он любил повторять, что руководить — это прежде всего ответственность, что я «обязана». Он часто говорил, что я должна так работать, чтобы им с мамой не было стыдно за меня…





— Сложно было нести такие послания от родителей?

— Сложно… Особенно в плане личной жизни: в институте я не считала правильным с кем-то знакомиться, заводить отношения. (Улыбается.)

Но самый важный урок, который отец дал мне как руководителю, заключался в том, что когда-то он меня научил не осуждать людей, а понимать, почему они ведут себя так или иначе. Это очень помогает в работе с людьми: умение находить эту еле заметную грань между оправданием поступков и жесткими требованиями.

Работа в медицине сама по себе морально непростая, и если у человека сложная ситуация в семье или в личной жизни, это скажется на процессе. Это нужно учитывать.

— Как ваша семья относится к тому, что вы всегда на работе?

— Мой муж был хирургом в третьем поколении, талантливый врач, интеллектуально богатый человек. Дочь тоже уже хирург, такая же, как и я, вся в работе… Гены, наверное (улыбается). И свекор был хирургом, свекровь — врачом.

Наверное, мне повезло, и в своей семья я всегда находила поддержку и понимание. Ну и потом, чтобы обеспечивать всем необходимым родных и близких, нужно работать, а как иначе?

Я вышла на работу через год после рождения дочери. Но даже работая, я умудрялась еще в течение десяти месяцев кормить дочь грудным молоком. Это было принципиально.





— Как сами думаете, какие качества помогли вам занять кресло главврача клиники?

— Не думала об этом никогда… Хотя вот вспоминаю, что однажды мой хороший знакомый, тоже руководитель большого предприятия, говорил, что во мне есть два важных умения: организовать процессы и уважительно относиться к людям. Возможно, именно эти качества действительно основа для любой успешной деятельности. Оба этих качества, я считаю, взяла у своих родителей.

— Их личный пример?

— Да, именно так. Я уверена, что это лучший способ передать знания своим детям. Я всегда старалась так же воспитывать свою дочь. Хочешь, чтобы твой ребенок вырос порядочным, не нужно говорить об этом, будь сам таким!

У меня вырос хороший ребенок: она порядочная, добрая, умная. А еще она хороший врач: переняла у своего отца манеру вести прием (улыбается). Он тоже всегда обращался к пациентам: «Ну-с, сударыня, что вас беспокоит?»… Меня радует, что она не делает различий между разными пациентами и ко всем относится с одинаковым уважением. Для меня это очень важно.





— Я часто слышу, что женщины, которые занимают высокие должности и, по сути, сделали себя, почему-то не называют себя успешными…

— И я тоже не стала бы называть себя успешной. Что такое успех? Это в числе прочего и стечение обстоятельств, из-за которых я могла бы и не быть тем, кем сейчас являюсь. Я бы считала себя успешной, наверное, если бы добилась этого же результата с меньшими переживаниями, не пропуская проблемы через себя настолько глубоко. Да и цели я такой не ставила никогда. Если ставишь такие цели, то нужно жертвовать чем-то, отношениями, например. А я к этому не готова. И вообще к жертвам не готова. Люблю жизнь во всех ее проявлениях: друзей, общение, путешествия. Но больше всего я, конечно, люблю свою работу. Если бы я начинала свой путь сначала, то, несмотря на все его сложности, однозначно хотела бы снова стать врачом…

Мнение психолога:

— Многие менторы и коучи говорят о том, что, принимая ответственное решение, важно делать это рационально, прогнозируя все возможные варианты развития ситуации. Но, как видим по истории нашей героини, выбор профессии может быть сделан благодаря чувству радости и благодарности, и при этом привести к серьезным достижениям. А значит, логика может и должна периодически уступать место чувствам.

Она не думала тогда о карьере, не планировала успеха, не мечтала стать руководителем огромного предприятия. Она вдохновилась тем трудом, который делали другие люди. И тем результатом, который получился в итоге: спасенная жизнь родного человека.

Часто родители убеждают своих детей, которые также вдохновляются какой-то историей, что это не выбор профессии, а спонтанно возникшее желание, которое скоро пропадет.

Так бывает, когда дети видят работу МЧС, милиции, ветеринаров… Да любая виртуозно выполненная работа может вдохновить ребенка и зажечь в его душе страсть к профессии. Но современный мир делит все работы на «престижные» и «непрестижные». И страхи родителей за будущее детей заставляют их гасить эти детские мечты, если вдруг выбор оказался «неверным» — непрестижным.

А между тем история главной героини статьи показывает, во что может вылиться детское восхищение работой других. Поэтому может быть все-таки есть смысл в том, чтобы дать ребенку возможность намечтаться вдоволь его «непрестижной» мечтой, поддержать его интерес и даже познакомить с этой профессией поближе?..

А еще очень хочется обратить внимание на то, что Жанна Викторовна назвала личным примером родителей. Сложно научить своего ребенка принимать взвешенные решения, если сам родитель не умеет этого делать. Также трудно объяснить ему, как быть честным и при этом обмануть, например, кассира в магазине, не вернув ему лишние деньги со сдачи. Или твердить сыну или дочери, что нужно много и усиленно учиться, а самому лежать перед телевизором круглый год.

Работа родителя сложна не столько тем, что это требует много времени и сил на зарабатывание денег, уборку дома и приготовление еды. А прежде всего тем, что это постоянное самосовершенствование, если, конечно, есть желание вырастить действительно достойного человека.