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"Решил сымпровизировать". Автор единственного гола БАТЭ - о матче с "Челси"

26.10.2018 08:47 — Разное | Tut.by  
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Защитник БАТЭ Алексей Риос рассказал, как ему удалось забить единственный гол своей команды в матче против лондонского «Челси» в групповой стадии Лиги Европы, сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Алексей Риос. Фото: fcbate.by

— Антураж матча впечатлил. Всегда приятно играть на таких стадионах против соперников топ-уровня. Да, мы уступили — и это разочаровывает, но «Челси» не зря является одним из лидеров английской премьер-лиги и умеет молниеносно наказывать за ошибки в обороне.

Мой гол? Если честно, в том эпизоде я должен был стоять на подборе. Решил сымпровизировать, ворваться из глубины на дальнюю штангу — получилось удачно.

Мы тщательно разбирали соперника и понимали: лондонцы всегда идут вперед со стартового свистка, стараются сразу прессинговать, навязать свои условия, быстро открыть счет. К сожалению, наши знания не помогли предотвратить два гола. «Челси» — топ-клуб, привыкший действовать на ураганных скоростях в каждом матче. БАТЭ же редко сталкивается с высоким темпом.

Отсутствие на поле Азара? У «Челси» квалифицированных исполнителей — на два состава. На сей раз на флангах атаки расположились Виллиан и Педро Родригес — техничные, мобильные. Да и вообще вся команда смотрелась хорошо. Во всех линиях есть настоящие мастера.

Теперь нужно готовиться к поединку с «Гомелем». Думаю, сил хватит. У нас большая обойма, и тренерский штаб выберет оптимальное сочетание футболистов. Надеюсь, подойдем к воскресной встрече во всеоружии, — сказал Алексей Риос.

 
Теги: Гомель
 
 
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Защитник БАТЭ Алексей Риос рассказал, как ему удалось забить единственный гол своей команды в матче против лондонского "Челси" в групповой стадии лиги Европы.
 
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