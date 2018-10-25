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Американские военные могут определять местоположение российских подлодок

26.10.2018 08:46 — Разное | Tut.by  
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Российские подлодки не обладают решительным преимуществом в скрытности и легко обнаруживаются американской стороной, сообщает журнал «Военно-промышленный курьер». Издание пишет, что США активно отрабатывают новые способы обнаружения подводных лодок.


АПЛ «Казань» на испытаниях. Изображение: YouTube

По данным издания, российские офицеры-подводники из Североморска наложили траекторию полета американского разведывательного корабля «Орион» на карту расположения наших АПЛ в ходе учений. Все десять точек поворота его маршрута приходились аккурат на места расположения российских субмарин.

Автор материала делает вывод, что американский самолет-разведчик их даже не искал, а направлялся к конкретной точке. «Орион» выходил без каких-либо галсов точно на российскую подлодку, сбрасывал буй и шел к следующей.

Также издание указывает на то, что новейшие АПЛ проекта 885 «Ясень» «Северодвинск» и «Казань» при одинаковом уровне шумности показывают меньшую скорость, чем американские АПЛ типа «Вирджиния» и «Сивульф».

Фотофакт: Американские военные закрыли секретные части подлодки во время презентации

 
 
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США активно отрабатывает новые способы обнаружения подводных лодок.
 
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