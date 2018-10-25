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Внимание! Тепловая энергия!

26.10.2018 — Разное | Светлы шлях  
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В настоящее время человеку с его потребностями и техническим развитием невозможно обойтись без тепловой энергии. Она  используется на производстве и в быту. Это – отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение, а также технологические нужды. Неправильное использование тепловой энергии и несоблюдение правил техники безопасности при этом может привести к тяжелым последствиям, а также нанести непоправимый вред здоровью человека.
Внимание! Тепловая энергия!

Особую осторожность необходимо соблюдать в местах прокладки трубопроводов тепловых сетей.

Строго запрещается разрушать и снимать ограждения, предупредительные плакаты, знаки безопасности; перелазить за ограждения, становиться на барьеры, площадки, конструкции и перекрытия, не предназначенные для прохода и не имеющие специального ограждения и поручней. Для предотвращения опасной ситуации не следует ходить по трубопроводам тепловых сетей, проложенных надземно.

Запрещается соприкасаться с участками трубопроводов с поврежденной тепловой изоляцией, а также разрушать ее, так как человек может получить термический ожог из-за высокой температуры теплоносителя.

Не разрешайте детям играть вблизи мест проведения ремонтных работ и испытаний на трубопроводах тепловых сетей, а также в местах проведения раскопок или прокладки  новых теплотрасс. Передвигаться в таких случаях следует в местах, оборудованных специальными трапами и эстакадами.

Посторонним лицам запрещается находиться в непосредственной близости от фланцевых соединений, запорной и регулирующей арматуры, трубопроводов пара и горячей воды, а также открывать и закрывать арматуру на трубопроводах.

Следует помнить, что нельзя спускаться в подземные сооружения, котлованы, траншеи, подвалы, тепловые камеры и тепловые пункты жилых домов и зданий. Запрещается ломать замки и двери в тепловых пунктах. При обнаружении открытого теплового пункта запрещается заходить в него, разрушать тепловую изоляцию, измерительные приборы и средства автоматики, а также трогать запорную и регулирующую арматуру.

Лица, виновные в причинении умышленных повреждений  оборудования, привлекаются к административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.

При обнаружении промоин, осадки грунта в местах проведения раскопок, испытаний и ремонтных работ трубопроводов тепловых сетей, а также  открытых люков, тепловых пунктов или поврежденных замков и дверей в них следует сообщить об этом в ближайшую жилищно-эксплуатационную службу.

Тепловая энергия таит в себе опасность, с ней надо обращаться аккуратно.

Гурская Ж.Л., инспектор Сморгонской РЭИ ОМРО. 

 
 
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В настоящее время человеку с его потребностями и техническим развитием невозможно обойтись без тепловой энергии. Она  используется на производстве и в быту. Это...
 
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