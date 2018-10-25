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Битва Минска и Бреста за Лигу Европы и другие сюжеты 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу

26.10.2018 09:10 — Разное | Tut.by  
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26 октября игрой в Минске откроется программа 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу. Зрителей ждут интересные матчи, а в качестве вишенки на торте — динамовское дерби, которое случится в воскресенье в столице на стадионе «Динамо».

В прошлом туре команда Гуренко оступилась и потеряла два очка, а вот брестчане свой матч выиграли, добыв шестую подряд победу. Теперь брестское «Динамо» отделяет от минского пять баллов.


Брестчане осенью набрали приличный ход, но впереди их ждут очень крепкие соперники! Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Победа Бреста возродит одну из интриг чемпионата — борьбу за путевку в Лигу Европы в будущем году. Между командами будет всего два очка, а впереди еще много матчей.

В Минск на дерби приедет немало болельщиков брестского «Динамо», для которых клуб выкупил билеты на поезд. Картинка и антураж будут вполне себе яркие!

Столичный клуб и вовсе назвал этот матч одним из самых статусных противостояний осени и зазывает болельщиков на игру, обещая обширную программу. Которая включает в себя экскурсию по стадиону с Эдуардом Малофеевым, мини-турнир по футболу в формате 2×2 и выступление белорусских музыкантов.

Не менее острая заруба произойдет в Жодино, куда к автозаводцам приедет «Шахтер». «Торпедо-БелАЗ», как и брестское «Динамо», сохраняет теоретические шансы на еврокубок, а команда Олега Кубарева набрала приличный ход и по осени обыгрывает всех дома и в гостях.

Другой претендент на медали и Лигу Европы — «Витебск» — в Минске сыграет против столичного «Торпедо», которое вновь попало в зону вылета. Легко северянам точно не будет!

БАТЭ после поражения в Лондоне от «Челси» в Лиге Европы поедет в Гомель. Возвращение в белорусские реалии обычно для «трактористов» проходят тяжело. Напомним, что после поражения от ПАОКа борисовчане проиграли «Ислочи». Как сложится в этот раз, посмотрим в воскресенье.

Все игры тура можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV.

В пятницу пройдут два матча:

«Ислочь» — ФК «Минск». 15.00;

«Днепр» — ФК «Слуцк». 18.00.

27 октября будет сыграно еще три матча:

«Торпедо» (Минск) — ФК «Витебск». 14.00;

ФК «Городея» — ФК «Смолевичи». 16.00;

«Неман» — «Луч». 18.00.

В воскресенье тур завершится тремя играми:

«Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер». 15.00;

«Динамо» (Минск) — «Динамо» (Брест). 17.00;

ФК «Гомель» — БАТЭ. 19.00.

Положение в чемпионате перед 26-м туром:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 БАТЭ 24 19 3 2 44 17 60
2 Шахтер 24 15 6 3 33 11 51
3 ФК Витебск 24 15 5 4 40 16 50
4 Динамо (Минск) 24 14 7 3 31 16 49
5 Динамо (Брест) 24 12 8 4 44 24 44
6 Торпедо-БелАЗ 24 13 4 7 28 16 43
7 Неман 25 11 5 9 28 26 38
8 ФК Слуцк 25 11 3 11 25 26 36
9 Ислочь 25 6 9 10 15 28 27
10 ФК Гомель 25 7 5 13 14 29 26
11 ФК Минск 25 5 9 11 28 31 24
12 ФК Городея 25 5 7 13 19 31 22
13 ФК Смолевичи 25 5 6 14 17 30 21
14 Луч 25 4 8 13 21 38 20
15 Торпедо (Минск) 25 4 6 15 14 34 18
16 Днепр 25 2 7 16 13 41 13

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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