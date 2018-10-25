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Александр Глеб: 0:2 к 9-й минуте? Мы как-то нелепо пропустили те мячи

26.10.2018 09:02 — Разное | Tut.by  
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Полузащитник Александр Глеб, который был одним из лучших в составе БАТЭ в поединке Лиги Европы против «Челси», поделился впечатлениями от матча на «Стэмфорд Бридж», сообщает пресс-служба ФК БАТЭ.


Фото: Reuters

— Здорово сыграть в такой атмосфере, при почти полном стадионе. Честно говоря, не ожидали, что на матч соберется столько зрителей. Когда я вышел на газон «Стэмфорд Бридж», испытал ностальгию по периоду выступлений за лондонский «Арсенал». Невероятные ощущения. Рад увидеть Фабрегаса, с которым мы дружили, часто проводили свободное время вместе. Я, Сеск, Фламини, Росицки — хорошая была компания. Это лучший отрезок в моей карьере.

Знали, что хозяева начнут агрессивно и быстро. Ряд его футболистов прежде имели немного игровой практики — и старались проявить себя. Счет 0:2 к 9-й минуте? Мы как-то нелепо пропустили те мячи. Естественно, нельзя давать сопернику подобного уровня забивать столь легко.

Я чувствовал себя хорошо — желания, эмоций в таком антураже было в достатке. В первом тайме получил болезненный удар по ногам. Ковачич, может, и попал в мяч, но ощутимо прошелся по ахиллу.


Фото: Reuters

Конечно, футболисты «Челси» на голову сильнее нас во всех компонентах. И только ближе к концовке встречи позволили себе чуть успокоиться. Наверное, где-то уже думали о предстоящем чемпионатном поединке. Ну, а нам приятно было отличиться, уехать домой не с «сухим» поражением. Такие матчи очень полезны при условии, если делать правильные выводы, понимать, к чему нужно стремиться, — сказал Александр Глеб.

 
 
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Полузащитник Александр Глеб, который был одним из лучших в составе БАТЭ в поединке Лиги Европы против "Челси", поделился впечатлениями от матча на "Стэмфорд Бридж".
 
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