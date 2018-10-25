ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как убрать пятна от прыщей и "отрастить" брови? Узнаем секреты красоты у визажиста Татьяны Владимировой

26.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В проекте LADY «Одно утро» мы застаем любимиц публики прямо за утренним кофе — и подсматриваем за тем, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Даже перед очередным селфи для инстаграма.

Мы уже были в гостях у белорусских селебрити:

Подсматривали за телеведущими:

Выясняли, как за собой ухаживают профессиональные спортсменки:

И узнавали секреты красоты и успеха победительниц конкурсов красоты:

А сегодня мы пришли к одной из участниц такого конкурса — Татьяне Владимировой, финалистке «Миссис Беларусь Мира», а по совместительству — YouTube-блогеру и популярному визажисту. О самых странных вопросах подписчиков, незаменимых косметических продуктах и, конечно же, утреннем ритуале — в нашей беседе.


— Если день предстоит относительно свободный, сплю часов до 9−10. После пробуждения люблю потренироваться. Правда, занятия спортом у меня нерегулярные: я занимаюсь только тогда, когда нужно показать свой пресс. (Смеется.)


После этого я обязательно завтракаю. Иногда ем овсянку, иногда просто перекусываю какой-нибудь выпечкой, еще творожки люблю. За завтраком читаю: утро — единственное время, когда я могу позволить себе расслабиться. После я приступаю к работе: захожу в соцсети, на YouTube, изучаю статистику, составляю график, общаюсь с клиентами.

Есть у Татьяны и другой сценарий начала дня — свадебный:

— Такое утро начинается около 4 часов утра. Позавтракать я, конечно, не успеваю — мчусь к невестам, но обязательно беру что-нибудь с собой — чай в термосе, булочку. А когда еду к следующей клиентке или же домой, перекусываю прямо в машине.


Конечно же, не обходится утро и без ухода за собой:

— Очищаю кожу при помощи убтана (аюрведическое средство для умывания, смесь трав и овсяной муки. — Прим. редакции): насыпаю в ладонь чайную ложку порошка, смешиваю с водой и наношу на лицо. Можно еще немного помассировать кожу, но не ежедневно, а после — умыться. Гели и пенки у меня тоже есть, но они скорее для случаев, когда очень загрязнена кожа — например, после съемок, где пришлось сменить несколько образов. Пенку использую вместе со щеткой: такой дуэт эффективнее очищает поры.



Для демакияжа у меня другие средства. Чаще всего я использую мицеллярную воду: мне кажется, нет разницы, какую брать, главное, чтобы она растворяла косметику. Если макияж был стойким, беру гидрофильное масло. А дальше идет стандартное очищение убтаном.

После очищения обязательно использую тоник. Это очень важный этап ухода: средства для тонизирования восстанавливают естественный слабокислый рН кожи. Этот тоник мне нравится своим распылителем — очень удобно.



В качестве завершающего этапа я наношу крем. Сейчас я почти не пользуюсь сыворотками: в осенний период для увлажнения кожи мне достаточно обычного крема.



— Я люблю всевозможные маски и постоянно покупаю их в супермаркетах. Лицу нужно увлажнение, питание, очищение, маски с этим справляются — какие-то больше, какие-то меньше. Кстати, белорусские маски тоже люблю: есть отличные экземпляры!


Еще два незаменимых продукта из моей косметички — масло какао и масло чайного дерева. Первое отлично работает с пост-акне: если мазать им пятнышки несколько дней подряд, они исчезнут. А масло чайного дерева — средство, без которого я просто не могу жить: любые воспаления оно подсушивает за ночь. Конечно, качество масел очень важно, поэтому покупать их нужно в специализированных магазинах.


Не секрет, что блогерам постоянно присылают косметику на обзор. Вопрос лишь в одном: как можно все это попробовать и распробовать, если косметики много, а лицо у блогера одно? Оказывается, секрет прост — нужно лишь не жадничать. Во всех смыслах.

— Поскольку я визажист, декоративную косметику мне предлагают чаще. Я все это тестирую не только сама, но и делюсь с ученицами, и вместе мы выносим какой-то вердикт. С уходом все сложнее: не хочется экспериментировать, когда у тебя уже есть то, что тебе подходит. К счастью, "ухода" на пробу я получаю не так много, да и вообще стараюсь меньше с ним связываться.

На свою кожу я не хочу наносить что-то неизвестное, поэтому выбираю средства проверенных брендов, читаю отзывы. Да, блогеры тоже читают отзывы! (Улыбается.) Другое дело, что не каждому отзыву я доверюсь. Предпочитаю слушать профессионалов: например, за честным мнением о декоративных продуктах пойду к блогеру-визажисту, а за рекомендациями по уходу — к блогеру-косметологу. Еще считаю объективными видео о пустых баночках: когда использовал средство до конца, понимаешь, действительно ли оно работает.

Предубеждений по поводу цены у меня нет: если продукт выполняет заявленное производителем, не так важно, сколько он стоит. Принципиальнее смотреть на состав. Тоник можно выбрать попроще, подешевле. А вот крем или сыворотка должны давать заметный эффект, чего не будет, если состав так себе. Да, я понимаю, что сложно стоять в магазине и вычитывать этикетки. Но что не сделаешь ради красоты? (Улыбается.)


— Года два назад я довольно коротко подстриглась, и сразу посыпались комментарии: Таня, зачем ты обрезала волосы? Зрители переживали за мою прическу больше, чем за себя. (Смеется.) Только переживать было не за что: волосы у меня отрастают очень быстро.

Сейчас я пользуюсь бессульфатным шампунем из профессиональной линейки. Его порекомендовала мне мой мастер по волосам. Если честно, у меня есть подозрение, что я взяла не совсем то, что она советовала… (Смеется.) Впрочем, главное, чтобы шампунь промывал корни волос, а за спецэффекты должны отвечать другие продукты.

Что я особенно люблю, так это маску с кератином. Она реально работает! От белорусских масок для волос я отказалась: они только улучшают вид, и на этом их действие заканчивается. А эта маска питает волосы и имеет накопительный эффект. Еще у меня есть масло для кончиков волос, но его я использую редко.


— Я визажист, который никогда с собой не таскает косметичку. (Смеется.) В обычной жизни в моей сумочке можно найти только бальзам для губ и красную помаду. Правда, сейчас, пока идут съемки для конкурса «Миссис Мира в Беларуси», все же приходится запастись косметикой на всякий случай.

«Миссис Мира» — очень необычный опыт. Я постоянно в каком-то драйве: встаю в 8 утра и делаю себе полноценный вечерний макияж. Соседи очень странно на меня смотрят — не понимают, куда я с утра с таким боевым раскрасом собралась. (Улыбается.)

Многие ошибочно полагают, что в конкурсе участвуют «куколки», которые не знают, куда девать деньги мужа. Но это не так: у каждой девушки за плечами своя история, свой жизненный опыт. Участницы работают, добиваются успехов в профессии, активно занимаются благотворительностью. Так что я очень рада, что решилась участвовать в подобном проекте, и с нетерпением жду дня, когда разрешится интрига. Думаю, вне зависимости от результатов я с удовольствием буду вспоминать этот месяц.


— Когда мне нужно на съемку, я делаю плотный макияж. Если встречаюсь с клиентами или коллегами, останавливаю выбор на чем-то легком. В принципе, я не стесняюсь и могу выйти из дома вообще без косметики, но всегда задаю себе вопрос: «Уместно ли это?».

— А в каких ситуациях прийти без макияжа неуместно?

— Например, на встречу с журналистами. Сегодня — отдельный случай. (Смеется.) Никогда не пойду ненакрашенной к рекламодателям, работодателям и вообще всем тем людям, которые меня еще не знают. Причина очевидна: первое впечатление второй раз произвести нельзя. Когда еду к невестам, могу нанести легкий тон, но правда жизни такова, что чаще всего на это просто нет времени. Да и, с другой стороны, я считаю, что невеста должна быть на своем празднике королевой, так что если я приехала к ней без макияжа, это позволительно.


— Макияж я начинаю с увлажнения. Потом беру два тона: один чуть поплотнее, другой полегче — и смешиваю в пропорции один к одному. Распределяю полученный крем по лицу, затем беру кисточку и начинаю растушевывать. Кажется, что много действий, но на самом деле на все про все уходит секунд 20.


Вопросы про подбор тонального крема самые популярные. Особенно часто их задают онлайн, когда я даже не вижу своего собеседника. Честно говоря, я не знаю, что ответить: как говорила одна из моих преподавательниц по макияжу, подобрать идеальный тон — это как найти мужчину мечты. Кому-то везет с первого раза, а кто-то ищет всю жизнь. (Улыбается.)

После тонирования наношу консилер. Этот мой любимый, и он уже заканчивается. Вообще вся косметика, которая заканчивается, кочует из рабочей в мою личную косметичку.


— У меня есть любимые кремовые румяна, которые, к сожалению, уже сняты с производства. На самом деле для таких целей можно взять и обычную помаду — это взаимозаменяемые продукты. Наношу румянец на яблочки щек, добавляю немного на боковые поверхности лба, спинку носа, подбородок — и растушевываю кисточкой для тона. После этого можно слегка припудриться.


Затем беру скульптор и оформляю скулы при помощи большой кисти. Затем на все выступающие части лица наношу хайлайтер при помощи кисти-веера. Вообще хайлайтер и румяна — два моих любимых продукта, они делают лицо очень свежим.



— Для бровей у меня есть любимый карандаш. По нему и видно, да? (Улыбается.) Наношу по такой схеме: зачесываю волоски наверх и начинаю прорисовывать нижнюю границу, а затем достраиваю бровь. Вообще в обычной жизни рисую брови более натуральными, мягкими, не трачу на них много времени.


Замечаем, что на это нет необходимости: с бровями у Тани и так все прекрасно. А что делать тем, у кого волосков совсем мало?

— Есть прекрасное масло усьмы, которым нужно мазать брови ежевечерне в течение 3−4 недель, — комментирует визажист. — Это действительно работающее средство, все бровисты его рекомендуют. А вот расхваленные касторовое и репейное не помогут.

Далее Татьяна переходит к макияжу глаз.

— Обычно все самые классные продукты достаются клиентам и ученицам, но, получив эту палитру, я пожадничала и оставила ее себе. (Смеется.) Основной цвет набираю пальцем и плотно наношу его на все подвижное веко, а более темным оттенком — уже при помощи кисти — прорисовываю складку и нижнее веко.


Завершаю макияж глаз тушью. Спецэффектов от этого продукта не жду — если мне понадобится «вау», я приклею ресницы — но для меня важно, чтобы тушь не отпечатывалась, не осыпалась, не ложилась комками.


В финале возвращаюсь к помаде, которую мы использовали в качестве румян, и наношу на губы.


В таком виде Таня отправляется на очередную репетицию «Миссис». Мы желаем ей удачи на конкурсе, а она, в свою очередь, желает читательницам LADY завтракать (ведь на сытый желудок думается лучше) и не зацикливаться на макияже.

— Вы можете быть красивыми вне зависимости от того, много у вас косметики или мало. Ведь, как известно, вся наша красота — внутри.

 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В проекте LADY "Одно утро" мы застаем любимиц публики прямо за утренним кофе - и подсматриваем за тем, как они "наводят красоту". Сегодня мы заглянули к визажисту,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В День памяти в Лиде изменится расписание автобусных маршрутов 7А и 11Т
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Лоевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика