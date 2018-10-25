В проекте LADY «Одно утро» мы застаем любимиц публики прямо за утренним кофе — и подсматриваем за тем, как они «наводят красоту» перед концертами, эфирами, фотосъемками. Даже перед очередным селфи для инстаграма.

Мы уже были в гостях у белорусских селебрити:

Подсматривали за телеведущими:

Выясняли, как за собой ухаживают профессиональные спортсменки:

И узнавали секреты красоты и успеха победительниц конкурсов красоты:

А сегодня мы пришли к одной из участниц такого конкурса — Татьяне Владимировой, финалистке «Миссис Беларусь Мира» , а по совместительству — YouTube-блогеру и популярному визажисту. О самых странных вопросах подписчиков, незаменимых косметических продуктах и, конечно же, утреннем ритуале — в нашей беседе.





— Если день предстоит относительно свободный, сплю часов до 9−10. После пробуждения люблю потренироваться. Правда, занятия спортом у меня нерегулярные: я занимаюсь только тогда, когда нужно показать свой пресс. (Смеется.)





После этого я обязательно завтракаю. Иногда ем овсянку, иногда просто перекусываю какой-нибудь выпечкой, еще творожки люблю. За завтраком читаю: утро — единственное время, когда я могу позволить себе расслабиться. После я приступаю к работе: захожу в соцсети, на YouTube, изучаю статистику, составляю график, общаюсь с клиентами.

Есть у Татьяны и другой сценарий начала дня — свадебный:

— Такое утро начинается около 4 часов утра. Позавтракать я, конечно, не успеваю — мчусь к невестам, но обязательно беру что-нибудь с собой — чай в термосе, булочку. А когда еду к следующей клиентке или же домой, перекусываю прямо в машине.





Конечно же, не обходится утро и без ухода за собой:

— Очищаю кожу при помощи убтана (аюрведическое средство для умывания, смесь трав и овсяной муки. — Прим. редакции): насыпаю в ладонь чайную ложку порошка, смешиваю с водой и наношу на лицо. Можно еще немного помассировать кожу, но не ежедневно, а после — умыться. Гели и пенки у меня тоже есть, но они скорее для случаев, когда очень загрязнена кожа — например, после съемок, где пришлось сменить несколько образов. Пенку использую вместе со щеткой: такой дуэт эффективнее очищает поры.









Для демакияжа у меня другие средства. Чаще всего я использую мицеллярную воду: мне кажется, нет разницы, какую брать, главное, чтобы она растворяла косметику. Если макияж был стойким, беру гидрофильное масло. А дальше идет стандартное очищение убтаном.

После очищения обязательно использую тоник. Это очень важный этап ухода: средства для тонизирования восстанавливают естественный слабокислый рН кожи. Этот тоник мне нравится своим распылителем — очень удобно.









В качестве завершающего этапа я наношу крем. Сейчас я почти не пользуюсь сыворотками: в осенний период для увлажнения кожи мне достаточно обычного крема.









— Я люблю всевозможные маски и постоянно покупаю их в супермаркетах. Лицу нужно увлажнение, питание, очищение, маски с этим справляются — какие-то больше, какие-то меньше. Кстати, белорусские маски тоже люблю: есть отличные экземпляры!





Еще два незаменимых продукта из моей косметички — масло какао и масло чайного дерева. Первое отлично работает с пост-акне: если мазать им пятнышки несколько дней подряд, они исчезнут. А масло чайного дерева — средство, без которого я просто не могу жить: любые воспаления оно подсушивает за ночь. Конечно, качество масел очень важно, поэтому покупать их нужно в специализированных магазинах.





Не секрет, что блогерам постоянно присылают косметику на обзор. Вопрос лишь в одном: как можно все это попробовать и распробовать, если косметики много, а лицо у блогера одно? Оказывается, секрет прост — нужно лишь не жадничать. Во всех смыслах.

— Поскольку я визажист, декоративную косметику мне предлагают чаще. Я все это тестирую не только сама, но и делюсь с ученицами, и вместе мы выносим какой-то вердикт. С уходом все сложнее: не хочется экспериментировать, когда у тебя уже есть то, что тебе подходит. К счастью, "ухода" на пробу я получаю не так много, да и вообще стараюсь меньше с ним связываться.

На свою кожу я не хочу наносить что-то неизвестное, поэтому выбираю средства проверенных брендов, читаю отзывы. Да, блогеры тоже читают отзывы! (Улыбается.) Другое дело, что не каждому отзыву я доверюсь. Предпочитаю слушать профессионалов: например, за честным мнением о декоративных продуктах пойду к блогеру-визажисту, а за рекомендациями по уходу — к блогеру-косметологу. Еще считаю объективными видео о пустых баночках: когда использовал средство до конца, понимаешь, действительно ли оно работает.

Предубеждений по поводу цены у меня нет: если продукт выполняет заявленное производителем, не так важно, сколько он стоит. Принципиальнее смотреть на состав. Тоник можно выбрать попроще, подешевле. А вот крем или сыворотка должны давать заметный эффект, чего не будет, если состав так себе. Да, я понимаю, что сложно стоять в магазине и вычитывать этикетки. Но что не сделаешь ради красоты? (Улыбается.)





— Года два назад я довольно коротко подстриглась, и сразу посыпались комментарии: Таня, зачем ты обрезала волосы? Зрители переживали за мою прическу больше, чем за себя. (Смеется.) Только переживать было не за что: волосы у меня отрастают очень быстро.

Сейчас я пользуюсь бессульфатным шампунем из профессиональной линейки. Его порекомендовала мне мой мастер по волосам. Если честно, у меня есть подозрение, что я взяла не совсем то, что она советовала… (Смеется.) Впрочем, главное, чтобы шампунь промывал корни волос, а за спецэффекты должны отвечать другие продукты.

Что я особенно люблю, так это маску с кератином. Она реально работает! От белорусских масок для волос я отказалась: они только улучшают вид, и на этом их действие заканчивается. А эта маска питает волосы и имеет накопительный эффект. Еще у меня есть масло для кончиков волос, но его я использую редко.





— Я визажист, который никогда с собой не таскает косметичку. (Смеется.) В обычной жизни в моей сумочке можно найти только бальзам для губ и красную помаду. Правда, сейчас, пока идут съемки для конкурса «Миссис Мира в Беларуси», все же приходится запастись косметикой на всякий случай.

«Миссис Мира» — очень необычный опыт. Я постоянно в каком-то драйве: встаю в 8 утра и делаю себе полноценный вечерний макияж. Соседи очень странно на меня смотрят — не понимают, куда я с утра с таким боевым раскрасом собралась. (Улыбается.)

Многие ошибочно полагают, что в конкурсе участвуют «куколки», которые не знают, куда девать деньги мужа. Но это не так: у каждой девушки за плечами своя история, свой жизненный опыт. Участницы работают, добиваются успехов в профессии, активно занимаются благотворительностью. Так что я очень рада, что решилась участвовать в подобном проекте, и с нетерпением жду дня, когда разрешится интрига. Думаю, вне зависимости от результатов я с удовольствием буду вспоминать этот месяц.





— Когда мне нужно на съемку, я делаю плотный макияж. Если встречаюсь с клиентами или коллегами, останавливаю выбор на чем-то легком. В принципе, я не стесняюсь и могу выйти из дома вообще без косметики, но всегда задаю себе вопрос: «Уместно ли это?».

— А в каких ситуациях прийти без макияжа неуместно?

— Например, на встречу с журналистами. Сегодня — отдельный случай. (Смеется.) Никогда не пойду ненакрашенной к рекламодателям, работодателям и вообще всем тем людям, которые меня еще не знают. Причина очевидна: первое впечатление второй раз произвести нельзя. Когда еду к невестам, могу нанести легкий тон, но правда жизни такова, что чаще всего на это просто нет времени. Да и, с другой стороны, я считаю, что невеста должна быть на своем празднике королевой, так что если я приехала к ней без макияжа, это позволительно.





— Макияж я начинаю с увлажнения. Потом беру два тона: один чуть поплотнее, другой полегче — и смешиваю в пропорции один к одному. Распределяю полученный крем по лицу, затем беру кисточку и начинаю растушевывать. Кажется, что много действий, но на самом деле на все про все уходит секунд 20.





Вопросы про подбор тонального крема самые популярные. Особенно часто их задают онлайн, когда я даже не вижу своего собеседника. Честно говоря, я не знаю, что ответить: как говорила одна из моих преподавательниц по макияжу, подобрать идеальный тон — это как найти мужчину мечты. Кому-то везет с первого раза, а кто-то ищет всю жизнь. (Улыбается.)

После тонирования наношу консилер. Этот мой любимый, и он уже заканчивается. Вообще вся косметика, которая заканчивается, кочует из рабочей в мою личную косметичку.





— У меня есть любимые кремовые румяна, которые, к сожалению, уже сняты с производства. На самом деле для таких целей можно взять и обычную помаду — это взаимозаменяемые продукты. Наношу румянец на яблочки щек, добавляю немного на боковые поверхности лба, спинку носа, подбородок — и растушевываю кисточкой для тона. После этого можно слегка припудриться.





Затем беру скульптор и оформляю скулы при помощи большой кисти. Затем на все выступающие части лица наношу хайлайтер при помощи кисти-веера. Вообще хайлайтер и румяна — два моих любимых продукта, они делают лицо очень свежим.









— Для бровей у меня есть любимый карандаш. По нему и видно, да? (Улыбается.) Наношу по такой схеме: зачесываю волоски наверх и начинаю прорисовывать нижнюю границу, а затем достраиваю бровь. Вообще в обычной жизни рисую брови более натуральными, мягкими, не трачу на них много времени.





Замечаем, что на это нет необходимости: с бровями у Тани и так все прекрасно. А что делать тем, у кого волосков совсем мало?

— Есть прекрасное масло усьмы, которым нужно мазать брови ежевечерне в течение 3−4 недель, — комментирует визажист. — Это действительно работающее средство, все бровисты его рекомендуют. А вот расхваленные касторовое и репейное не помогут.

Далее Татьяна переходит к макияжу глаз.

— Обычно все самые классные продукты достаются клиентам и ученицам, но, получив эту палитру, я пожадничала и оставила ее себе. (Смеется.) Основной цвет набираю пальцем и плотно наношу его на все подвижное веко, а более темным оттенком — уже при помощи кисти — прорисовываю складку и нижнее веко.





Завершаю макияж глаз тушью. Спецэффектов от этого продукта не жду — если мне понадобится «вау», я приклею ресницы — но для меня важно, чтобы тушь не отпечатывалась, не осыпалась, не ложилась комками.





В финале возвращаюсь к помаде, которую мы использовали в качестве румян, и наношу на губы.





В таком виде Таня отправляется на очередную репетицию «Миссис». Мы желаем ей удачи на конкурсе, а она, в свою очередь, желает читательницам LADY завтракать (ведь на сытый желудок думается лучше) и не зацикливаться на макияже.

— Вы можете быть красивыми вне зависимости от того, много у вас косметики или мало. Ведь, как известно, вся наша красота — внутри.