Кредиты на жилье: взяли у банка 20 тысяч долларов - вернули в два раза больше

Кредиты на недвижимость - одна из самых жарких тем для споров. Можно найти как ярых сторонников, так и ярых противников такого способа решения проблемы с жильем. FINANCE.TUT.BY и застройщик «А-100 Девелопмент» попробовали разобраться в этой непростой теме и дать ответы на главные вопросы о таком виде займов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Для итоговой таблицы были выбраны кредиты на недвижимость. Основные критерии отбора: без привязки к определенному застройщику или агентству недвижимости, кредит доступен для новых клиентов банка, у которых нет дополнительных льгот.

Что потребуется для оформления кредита и на что обратить внимание

Прежде чем подавать документы, нужно обязательно учесть несколько моментов. Такой вид кредитования потребует обеспечения и собственного участия в сделке.

Это значит, что банк попросит предоставить залог, поручителей и дополнительно сделать первый взнос за покупку из собственных сбережений.

В качестве залога, вероятнее всего, будет выступать приобретаемая недвижимость, в качестве поручителей может выступать супруг/супруга, кто-то из близких родственников или иное физическое лицо.

Что касается собственного участия, предварительно необходимо будет накопить 10-30% от стоимости жилья. Кстати, не все банки требует от клиентов первый взнос. Наличие и размер такого платежа будет зависеть от условий банка и конкретной ситуации.

Еще один важный момент: будет учитываться доход при расчете максимальной суммы кредита. Потребуется зарплата, которая покроет и платеж по займу, и прожиточный минимум, и любые другие дополнительные платежи. Тут есть один положительный момент, часто банки учитывают совокупный доход супругов или родственников.

Куда обращаться за кредитом

Мы подготовили таблицу со сравнением условий по кредитам на недвижимость. Это поможет понять, в какой банк лучше нести заявление на кредит. Дополнительно сделали свои выводы о текущей ситуации на рынке.

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на приобретение и строительство жилья 13% (ставка реф.+3), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Квартира мечты в Новой Боровой в кредит от 6,96% до 15 лет с минимальным количеством документов! Купите свою новую квартиру с окнами "в пол" в современном районе с уютными закрытыми дворами, сквозными подъездами и лифтами. Предложение ограничено! newbor.by Банк БелВЭБ, «Уласная маёмасць» 14% (ставка реф.+4), до 100 000 руб., до 20 лет 20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15% (ставка реф +5), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Беларусбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений 11% (ставка реф.+1), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 25%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 14,95%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком» Со страховкой 15,6%(ставка реф.+ 5,6%) или без страховки 16,1% (ставка реф.+ 6,1%) , до 150 000 USD в эквиваленте, до 15 лет 10−30% (в зависимости от обеспечения), поручительство или залог имущества или имущественных прав / гарантийный депозит Приорбанк, «Дружная семья» 12% (ставка реф.+2%) — первый год, потом 14%(ставка реф.+4%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 12% (ставка реф.+2) — первый год, потом 14%(ставка реф.+4), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 14,5% (ставка реф.+4,5), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на приобретение и строительство жилья 13% (ставка реф.+3), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Квартира мечты в Новой Боровой в кредит от 6,96% до 15 лет с минимальным количеством документов! Купите свою новую квартиру с окнами "в пол" в современном районе с уютными закрытыми дворами, сквозными подъездами и лифтами. Предложение ограничено! newbor.by Банк БелВЭБ, «Уласная маёмасць» 14% (ставка реф.+4), до 100 000 руб., до 20 лет 20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15% (ставка реф +5), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Беларусбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений 11% (ставка реф.+1), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 25%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита; свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 14,95%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье со Сбербанком» Со страховкой 15,6%(ставка реф.+ 5,6%) или без страховки 16,1% (ставка реф.+ 6,1%) , до 150 000 USD в эквиваленте, до 15 лет 10−30% (в зависимости от обеспечения), поручительство или залог имущества или имущественных прав / гарантийный депозит Приорбанк, «Дружная семья» 12% (ставка реф.+2%) — первый год, потом 14%(ставка реф.+4%), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 12% (ставка реф.+2) — первый год, потом 14%(ставка реф.+4), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение недвижимости 14,5% (ставка реф.+4,5), до 80% от стоимости недвижимости, до 20 лет 20%, неустойка, поручительство, залог приобретаемого жилого помещения

Главные выводы:

Ставки по кредитам на недвижимость сейчас самые низкие на рынке. Оформить договор можно под 14-15%.

Чтобы погасить всю задолженность, банки дают своим клиентам 20 лет. Исключение составляют Приорбанк или БПС - Сбербанк — 15 лет для возврата всего долга. Дополнительно отметим, сейчас ни один из банков не ограничивает досрочное погашение. Можно вносить платежи в размере больше, чем установленный ежемесячный платеж, и таким образом погасить всю сумму кредита раньше.

или - — 15 лет для возврата всего долга. Дополнительно отметим, сейчас ни один из банков не ограничивает досрочное погашение. Можно вносить платежи в размере больше, чем установленный ежемесячный платеж, и таким образом погасить всю сумму кредита раньше. В настоящий момент все банки просят поучаствовать клиентов в сделке собственными средствами. Так, например, Беларусбанк , Белагропромбанк , Белинвестбанк , БПС-Сбербанк попросят подготовить 10% от покупки. Для остальных банков придется вложить 20-30% от сделки.

, , , попросят подготовить 10% от покупки. Для остальных банков придется вложить 20-30% от сделки. Банк рассматривает каждый случай индивидуально, но с обеспечением все просто: потребуется поручитель и оформление договора залога на приобретаемое жилье.

Сколько стоит кредит и какая нужна зарплата

Мы сделали свой примерный расчет, чтобы понять, какая необходима зарплата, сколько нужно платить ежемесячно и во сколько в итоге обойдется квартира в кредит.

Ориентировались на предложение от Беларусбанка — самая низкая процентная ставка.

Предположим, вам не хватает 20 тысяч долларов (условно — 42 тысячи белорусских рублей) на долгожданную покупку.

Вам необходим среднемесячный доход минимум в размере 921,50 рубль, чтобы банк принял ваши документы для дальнейшего рассмотрения.

Если оформлять кредит сроком на 20 лет, то ежемесячный платеж для такой суммы составит примерно 645,05 рубля, а общая переплата — около 54 828 рублей (если погашать все в срок и по графику). Получается, что стоимость квартиры увеличивается больше чем в два раза. Эту ситуацию можно исправить, если выплачивать кредит большими частями, чем обязательный ежемесячный платеж. Тогда вся разница между оплаченной суммой и ежемесячным платежом пойдет на основной долг, а проценты будут пересчитываться.

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Срок кредитования - 5, 10 или 15 лет. Первый взнос составляет не менее 40% стоимости приобретаемого жилья.