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Три фильма для аэрофобов: теперь вы точно будете бояться летать

26.10.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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Аэрофобия — один из самых распространенных страхов на земле (и в воздухе, уж простите). Специально для тех, кто боится летать, вместе с видеосервисом VOKA мы собрали три фильма про авиакатастрофы и предлагаем посмотреть своим страхам прямо в глаза.

«Воздушный маршал» / Non-Stop

Режиссер: Жаума Кольет-Серра.

О чем кино: межконтинентальный авиарейс. Билл Маркс, воздушный маршал, который обеспечивает безопасность пассажиров, получает сообщения с угрозами от маньяка-террориста. Преступник просчитал все ходы и подставил под обвинение самого спецагента. Теперь Маркс — цель спецслужб США. Ему остается одно: вычислить и обезвредить преступника, спасти пассажиров и свою любовь, которую он обретает на краю гибели. До взрыва остаются считаные минуты.

Классическое остросюжетное кино о том, как на борту самолета, который летит над Атлантикой, начинает твориться неладное. Не ищите глубоких смыслов и идей, «Воздушный маршал» — аттракцион, построенный на саспенсе, неожиданных (хотя ладно, часто вполне предсказуемых) сюжетных поворотах и харизматичном главном герое, за которого все болеют, но у которого до последней минуты ничего не получается. Вопреки ожиданиям, главное в фильме не то, кто преступник, а как Билл Маркс преодолеет обстоятельства и выйдет из ситуации. И здесь мы не станем спойлерить.

«Схватка» / The Grey

Режиссер: Джо Карнахан.

О чем кино: на Аляске потерпел крушение самолет, и оставшиеся в живых пассажиры оказались в плену безлюдной снежной пустыни, где только стая волков скрашивает пейзаж. Люди хотят выжить любой ценой, и теперь им предстоит смертельная схватка.

Меньше внимание самой авиакатастрофе, больше — выживанию после. Впрочем, пощекотать нервишки аэрофобам может и это. Традиционное не в плохом смысле этого слова survival-movie и снова же — с Лиамом Нисоном. Горстка людей пытается спастись в диких условиях Аляски. По канонам жанра, на каждую удачу придется по одной неудаче, взлеты (пардон за эту метафору) будут чередоваться с падениями, пока не наступит развязка. Сложно сказать, чем «Схватка» сможет зацепить искушенного зрителя, но поклонники фильмов про выживание останутся довольны.

«Последствия» / Aftermath

Режиссер: Эллиотт Лестер.

О чем кино: ожидающий прилета своей семьи Роман узнает, что случилось непоправимое. Произошла авиакатастрофа, и его любимые — жена и беременная дочь — погибли. Потеряв тех, ради кого жил, он преследует единственную цель: посмотреть в глаза невольного убийцы и услышать слова сожаления. Более года поиска приводит Романа к авиадиспетчеру Джейку, управлявшему курсом самолета в момент катастрофы.

Внимательный зритель еще до просмотра сообразит, что про последствия катастрофы речи будет значительно больше, чем про нее саму. Но это не значит, что у аэрофобов не засосет где-то под ложечкой. Чаще всего про этот фильм говорят в контексте возвращения на большой экран Шварценеггера, что мы считаем не совсем справедливым. Главный вопрос в «Последствиях» — морального толка: может ли виновный быть большей жертвой, чем пострадавшие? На этом фоне развернется яркая драма с множеством неприятных вопросов. При всей прямолинейности многих из них смотреть «Последствия» интересно хотя бы потому, что это, судя по новостной повестке, все еще актуальное кино.

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VOKA — это видеосервис с разнообразным контентом: фильмами, сериалами, ТВ-каналами, онлайн-трансляциями музыкальных и спортивных событий. Услуга доступна абонентам всех белорусских операторов, на любом устройстве — от смартфона до телевизора.

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Специально для тех, кто боится летать, вместе с VOKA мы собрали три фильма про авиакатастрофы и предлагаем посмотреть своим страхам прямо в глаза. *Партнерский...
 
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