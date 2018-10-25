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Три фильма для аэрофобов: теперь вы точно будете бояться летать
Аэрофобия — один из самых распространенных страхов на земле (и в воздухе, уж простите). Специально для тех, кто боится летать, вместе с видеосервисом
«Воздушный маршал» / Non-Stop
Классическое остросюжетное кино о том, как на борту самолета, который летит над Атлантикой, начинает твориться неладное. Не ищите глубоких смыслов и идей, «Воздушный маршал» — аттракцион, построенный на саспенсе, неожиданных (хотя ладно, часто вполне предсказуемых) сюжетных поворотах и харизматичном главном герое, за которого все болеют, но у которого до последней минуты ничего не получается. Вопреки ожиданиям, главное в фильме не то, кто преступник, а как Билл Маркс преодолеет обстоятельства и выйдет из ситуации. И здесь мы не станем спойлерить.
«Схватка» / The Grey
Меньше внимание самой авиакатастрофе, больше — выживанию после. Впрочем, пощекотать нервишки аэрофобам может и это. Традиционное не в плохом смысле этого слова survival-movie и снова же — с Лиамом Нисоном. Горстка людей пытается спастись в диких условиях Аляски. По канонам жанра, на каждую удачу придется по одной неудаче, взлеты (пардон за эту метафору) будут чередоваться с падениями, пока не наступит развязка. Сложно сказать, чем «Схватка» сможет зацепить искушенного зрителя, но поклонники фильмов про выживание останутся довольны.
«Последствия» / Aftermath
Внимательный зритель еще до просмотра сообразит, что про последствия катастрофы речи будет значительно больше, чем про нее саму. Но это не значит, что у аэрофобов не засосет где-то под ложечкой. Чаще всего про этот фильм говорят в контексте возвращения на большой экран Шварценеггера, что мы считаем не совсем справедливым. Главный вопрос в «Последствиях» — морального толка: может ли виновный быть большей жертвой, чем пострадавшие? На этом фоне развернется яркая драма с множеством неприятных вопросов. При всей прямолинейности многих из них смотреть «Последствия» интересно хотя бы потому, что это, судя по новостной повестке, все еще актуальное кино.
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Специально для тех, кто боится летать, вместе с VOKA мы собрали три фильма про авиакатастрофы и предлагаем посмотреть своим страхам прямо в глаза. *Партнерский...
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