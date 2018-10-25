Госавтоинспекция подготовила советы по вождению во время первых заморозков

Самое аварийное время года приходится на осенне-зимнее межсезонье. Коварные первые заморозки чреваты резкими похолоданиями, когда минусовая температура преобладает на протяжении всей ночи, а также в утренние часы. В результате чего на отдельных участках дорог возможно образование ледяной корки. В таких погодных условиях водителям стоит обезопасить себя и автомобиль. Первые заморозки увеличивают в геометрической прогрессии ДТП, поэтому важно в этот период быть максимально осторожными.

В ГАИ УВД Могилевского облисполкома подготовили советы водителям по вождению в условиях осенних заморозков.





В первую очередь, стоит обращать внимание на прогноз погоды. Если сейчас на улице тепло, а на всю следующую неделю прогноз погоды обещает температуру ниже нуля, то можно подумать о том, чтобы "переобуть" свой автомобиль в самое ближайшее время. В основном, главной причиной практически всех дорожно-транспортных происшествий является то, что водители тянут до последнего со сменой резины с летней на зимнюю. Специалисты рекомендуют ставить зимние шины при снижении среднесуточной температуры ниже +7 градусов. При таких температурах летние шины становятся твердыми и ухудшаются их свойства. Зимние же шины обеспечивают лучшую сцепляемость с дорогой.

Даже если вы поменяли покрышки своевременно, не следует забывать о предельной осторожности за рулем.

Соблюдайте скоростной режим, так как тормозной путь при первых заморозках увеличивается. А довольно большая дистанция поможет вам вовремя остановить свой автомобиль. При ухудшении погодных условий необходимо увеличить интервал и дистанцию. Эти два критерия оказывают большое влияние на безопасность движения.

Если летом для того, чтобы остановиться, достаточно нажать на педаль тормоза, то с наступлением заморозков необходимо учитывать ряд нюансов. Водителю следует отказаться от резких движений в то время, когда дорога замерзла. Все действия должны быть плавными.

Еще одна большая проблема для автолюбителей в период межсезонья – недостаточная видимость. В этот период резко ухудшается обзорность, запотевают стекла. Поэтому следует активно пользоваться обогревами стекол и зеркал, а если предусмотрен кондиционер, то включать его для сушки воздуха в салоне. Также следует помнить о таком явлении, как резкие перепады освещенности, а также постоянное ослепление фарами встречных автомобилей. Двигаться в подобных условиях нужно максимально медленно и осторожно, держа ногу на тормозе.

Уделяйте максимальное внимание всем дорожным знакам, перестроениям других машин. И помните, что межсезонье предъявляет к техническому состоянию автомобиля более высокие требования.