Риск заболеть раком зависит от роста - ученые

Для 18 из 23 типов раковых заболеваний существует зависимость от роста человека, определила группа исследователей под руководством Леонарда Нунни из Департамента эволюции, экологии и органической биологии Университета Калифорнии.

Эксперты воспользовались статистикой, собранной коллегами в Швеции, Норвегии, Австрии и Корее, и пришли к выводу - чем выше рост, тем больший риск у человека получить онкологическое заболевание. Причина проста - в организме высоких людей просто больше клеток, чем у низкорослых.

Каждые 10 сантиметров роста выше среднего повышает риск на 10 с лишним процентов.

Нунни отметил, что высокие мужчины чаще страдают от рака кожи, щитовидной железы, толстой кишки, лимфомы, желчного тракта и центральной нервной системы. Женщины - от рака кожи, щитовидной железы, толстой кишки, матки, груди, лимфомы и яичников. При этом, к примеру, взаимосвязи между ростом и раком яичников ученые не обнаружили. Это один из тех немногих видов канцерогенных заболеваний, которые являются исключением из правила, доказанного исследователями.

И для мужчин и для женщин самым большим риском оказалось заболеть раком кожи. Эксперты предполагают, что это может быть связано с работой гормонов роста, приводящей к увеличению делений клеток и накоплению мутаций.