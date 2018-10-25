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Риск заболеть раком зависит от роста - ученые

26.10.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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Для 18 из 23 типов раковых заболеваний существует зависимость от роста человека, определила группа исследователей под руководством Леонарда Нунни из Департамента эволюции, экологии и органической биологии Университета Калифорнии.

Эксперты воспользовались статистикой, собранной коллегами в Швеции, Норвегии, Австрии и Корее, и пришли к выводу - чем выше рост, тем больший риск у человека получить онкологическое заболевание. Причина проста - в организме высоких людей просто больше клеток, чем у низкорослых.

Каждые 10 сантиметров роста выше среднего повышает риск на 10 с лишним процентов.

Нунни отметил, что высокие мужчины чаще страдают от рака кожи, щитовидной железы, толстой кишки, лимфомы, желчного тракта и центральной нервной системы. Женщины - от рака кожи, щитовидной железы, толстой кишки, матки, груди, лимфомы и яичников. При этом, к примеру, взаимосвязи между ростом и раком яичников ученые не обнаружили. Это один из тех немногих видов канцерогенных заболеваний, которые являются исключением из правила, доказанного исследователями.

И для мужчин и для женщин самым большим риском оказалось заболеть раком кожи. Эксперты предполагают, что это может быть связано с работой гормонов роста, приводящей к увеличению делений клеток и накоплению мутаций.

 
 
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Для 18 из 23 типов раковых заболеваний существует зависимость от роста человека, определила группа исследователей под руководством Леонарда Нунни из Департамента...
 
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