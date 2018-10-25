Выбрана гастрономическая столица Испании

В этом году титул гастрономической столицы Испании носит Леон, а в следующем его передадут Альмерии, старинному городу на юго-востоке Пиренейского полуострова.

Альмерия была выбрана десятью тысячами голосов экспертов в области ресторанного дела, производителей продуктов питания и рестораторов. Город приложил значительные усилия к тому, чтобы победить в конкурсе, так как его власти справедливо ожидают: титул даст большой толчок развитию Альмерии и провинции Коста-дель-Альмерия в целом, привлечет к ней внимание туристов и гурманов.

Жюри отметило, что регион "обеспечивает всю Европу" свежими фруктами и овощами. Местная кухня великолепно совмещает "море и землю". Особо эксперты выделили такие блюда, как красные креветки из Гарручи, сушеные осьминоги, гурульос и мигас.



