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Выбрана гастрономическая столица Испании

26.10.2018 08:01 — Разное | Интерфакс  
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В этом году титул гастрономической столицы Испании носит Леон, а в следующем его передадут Альмерии, старинному городу на юго-востоке Пиренейского полуострова.

Альмерия была выбрана десятью тысячами голосов экспертов в области ресторанного дела, производителей продуктов питания и рестораторов. Город приложил значительные усилия к тому, чтобы победить в конкурсе, так как его власти справедливо ожидают: титул даст большой толчок развитию Альмерии и провинции Коста-дель-Альмерия в целом, привлечет к ней внимание туристов и гурманов.

Жюри отметило, что регион "обеспечивает всю Европу" свежими фруктами и овощами. Местная кухня великолепно совмещает "море и землю". Особо эксперты выделили такие блюда, как красные креветки из Гарручи, сушеные осьминоги, гурульос и мигас.

Выбрана гастрономическая столица Испании

 
 
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В этом году титул гастрономической столицы Испании носит Леон, а в следующем его передадут Альмерии, старинному городу на юго-востоке Пиренейского полуострова.
 
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