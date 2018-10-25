﻿ Александр Лукашенко и Пётр Порошенко примут участие в Форуме регионов Беларуси и Украины 26 октября. 21.by
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Александр Лукашенко и Пётр Порошенко примут участие в Форуме регионов Беларуси и Украины 26 октября

26.10.2018 09:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. 26 октября в Гомеле продолжится I Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, для установления деловых контактов в нашу страну прибыли официальные делегации из 17 регионов соседнего государства.

Александр Лукашенко и Пётр Порошенко примут участие в Форуме регионов Беларуси и Украины 26 октября

Александр Лукашенко и Пётр Порошенко примут участие в Форуме регионов Беларуси и Украины 26 октября

В состоявшемся в первый день форума заседании белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества и В2В переговорах приняли участие более 250 представителей компаний двух стран. Планируется, что сумма заключенных по итогам форума договоров превысит 100 миллионов долларов.

Александр Лукашенко и Пётр Порошенко примут участие в Форуме регионов Беларуси и Украины 26 октября

Геннадий Чижиков, председатель Торгово-промышленной палаты Украины:
Если в прошлый раз, когда проводилась выставка Made in Belarus («Сделано в Беларуси»), то было подписано порядка на 40 миллионов, то уже здесь, в Гомеле, будет подписано порядка на 100 миллионов. То есть мы видим, что чем мы чаще встречаемся, тем больше растет интерес, больше заключается контрактов, тем больше включается бизнеса в разном направлении, диверсифицируются наши отношения. Что может быть лучше, важнее для двух соседних братских стран – Украины и Беларуси.

О перспективах взаимного сотрудничества 26 октября в Гомеле будут говорить на самом высоком уровне. Ожидается что участие в форуме примут президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

Подписаны контракты на сумму более 100 миллионов долларов: подводим итоги первого дня Форума регионов Беларуси и Украины

 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. 26 октября в Гомеле продолжится I Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, для установления...
 
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