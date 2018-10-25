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Александр Лукашенко и Пётр Порошенко примут участие в Форуме регионов Беларуси и Украины 26 октября
Новости Беларуси. 26 октября в Гомеле продолжится I Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, для установления деловых контактов в нашу страну прибыли официальные делегации из 17 регионов соседнего государства.
В состоявшемся в первый день форума заседании белорусско-украинского консультативного совета делового сотрудничества и В2В переговорах приняли участие более 250 представителей компаний двух стран. Планируется, что сумма заключенных по итогам форума договоров превысит 100 миллионов долларов.
Геннадий Чижиков, председатель Торгово-промышленной палаты Украины:
О перспективах взаимного сотрудничества 26 октября в Гомеле будут говорить на самом высоком уровне. Ожидается что участие в форуме примут президенты Беларуси и Украины Александр Лукашенко и Петр Порошенко.
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Новости Беларуси. 26 октября в Гомеле продолжится I Форум регионов Беларуси и Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, для установления...
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