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Сделали "на отвали": смотрим на результаты трудов строителей без мата на "Доске позора"

26.10.2018 09:12 — Разное | Tut.by  
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А вы знаете сколько вариантов есть в русском языке для описания небрежно выполненной работы? Например, к фотоотчету о капремонте от читателя мы подобрали не меньше пяти синонимов: сделано спустя рукава, абы-как, для проформы, ради галочки, на отвали. Есть еще и ненормативная лексика, но на «Доске позора» мы ее не используем. Смотрите, что нам прислали за неделю и учимся подбирать цензурные выражения.


Так было

У нас, похоже, новая традиция — начинать с хороших новостей. Вот, например, в Фаниполе закатали рукава и установили решетку ливневой канализации. Теперь все хорошо.


А так стало

А еще с «Доски позора» мы убираем лестницу, ведущую к школе № 212 по улице Лобанка, 95.


На самом деле, в заборе есть калитка, которую на фото читателя мы не рассмотрели. Приносим извинения за недоразумение.


Фото: vk.com/doska_pozora_minsk












Когда в очередной раз с экранов нам говорят о борьбе с формализмом и бюрократией, это значит, что кое-кому в райисполкоме или ЖЭСе выпишут выговор или даже лишат премии за формальное отношение к работе с обращениями граждан. Но станут ли капремонты проводить так, чтобы это не выглядело издевательством? Вот так, как в доме № 26 на Асаналиева. Ведь всем понятно, что сделано «абы як».


А это ливневка после капремонта в доме № 12 по улице Пономарева.


Фото: vk.com/doska_pozora_pinsk

Дети любят лужи и дорожники позаботились, чтобы асфальт перед детским садом в Пинске по улице Революционной после дождей превращался в развлечение для детишек.


Теперь вы понимаете, зачем нужны вот эти вот все столбики на пешеходной зоне в Минске на Революционной? Чтобы лавку не унесли.


Дядя, а вы точно архитектор? Тогда объясните, как пользоваться этим пандусом в парке 900-летия Минска?


Минск, улица Подлесная, 17. Установка столбов по проходу к домам. Ширина — 70 см. Пройти можно только «бочком» и с пустыми руками.


Минск, улица Матусевича, 68. Если присмотреться, то можно увидеть… нарисованные окна. Читатель сообщает, что изначально был один ряд окон, через несколько лет после сдачи дома прорубили второй ряд, но по какой-то причине не везде. Для симметрии пришлось дорисовывать.


Минск, улица Берута, 24. Выход офисного помещения. Дверь установлена так, что чтобы выйти, надо сначала стать в угол ограждения, потом прикрыть дверь, а затем ее обойти.


Лида. Пандус новостройки.


Аудитория в БГУ на экономическом факультете. В ней, наверное, учат студентов заделывать дыры в бюджете.


Витебск. Велосипедная дорожка вдоль проспекта Победы с помпой открывалась 3 года назад. А вот асфальта и времени для ее обустройства так и не хватило.


В Европе тоже есть примеры, достойные «Доски позора». Вот одна из иностранных логистических компаний. Проектировщик не договорился с оконщиками.


«С женой и ребенком в коляске решили срезать дворами Богдановича 145, и вот такая картина» — пишет нам читатель. А мы теряемся в догадках: плитку не доложили или сняли?


Из письма читателя: «Судя по фотографиям в рубрике „Доска позора“ большинство горе-строителей „орудуют“ в городах, а вот жалоб из небольших населенных пунктов мало. Наверное, просто там все отлично, потому что там работают профи. Ан нет! Это тротуар на центральной улице Оршанская г. п. Коханово Толочинского района. Небольшой кусочек „шедевра“ с канализационным люком и полным отсутствием съездов с тротуара в местах пересечения с проезжей частью (а таких мест много) практически на всем протяжении тротуарной дорожки. Безбарьерная среда? Нет, не слышали».


Тротуар в Мозыре по улице Бульвар Юности. Хуже чем в Коханово получилось.


«Подвесной» ароматизатор воздуха в минском бизнес-центре по проспекту Дзержинского.


Гомель, улица Минская, 38, третий подъезд. «Белтелеком» проводил свои коммуникации, снял со стены почтовые ящики и повесил свое оборудование.

А это видео прислали сами строители из новостройки напротив национальной библиотеки. Их очень удивили планировочные решения помещений:


Открыть/скачать видео (1.53 МБ)

А это просто смешное видео об укращении строительной техники:


Открыть/скачать видео (4.05 МБ)

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились — сообщайте нам об этом обязательно!

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Сделано спустя рукава, абы-как, для проформы, ради галочки, на отвали. На "Доске позоре" мы ругаемся на строителей только цензурно.
 
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