|
В «Брузгах» и «Берестовице» возможны очереди — затруднения на границе продлятся до середины декабря
26.10.2018 — Разное | Свислочская газета
По информации, полученной от Подлясского отряда пограничной службы Республики Польша, на территории автодорожных пунктов пропуска Кузница (с белорусской стороны Брузги) и Бобровники (с белорусской стороны Берестовица) до 17 декабря и до 14 декабря т.г. соответственно на въездном и выездном направлениях будут проводиться работы по модернизации. В связи с этим возможны некоторые неудобства при пересечении государственной границы.
Напоминаем, что информацию об обстановке в пунктах пропуска можно получить на информационном портале (http://gpk.gov.by/maps/ochered.php ) Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
Михаил Скорина,
старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гродненские пограничники предупреждают о затруднениях на границе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)