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В «Брузгах» и «Берестовице» возможны очереди — затруднения на границе продлятся до середины декабря

26.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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В «Брузгах» и «Берестовице» возможны очереди — затруднения на границе продлятся до середины декабря
По информации, полученной от Подлясского отряда пограничной службы Республики Польша, на территории автодорожных пунктов пропуска Кузница (с белорусской стороны Брузги) и Бобровники (с белорусской стороны Берестовица) до 17 декабря и до 14 декабря т.г. соответственно на въездном и выездном направлениях будут проводиться работы по модернизации. В связи с этим возможны некоторые неудобства при пересечении государственной границы.
Напоминаем, что информацию об обстановке в пунктах пропуска можно получить на информационном портале (http://gpk.gov.by/maps/ochered.php ) Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.
Михаил Скорина,
старший офицер отделения информации и пропаганды Гродненской пограничной группы
 
 
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