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«Постой, пешеход! Тормозите, колеса!» Сегодня проводится единый день безопасности дорожного движения

26.10.2018 — Разное | Свислочская газета  
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«Постой, пешеход! Тормозите, колеса!» Сегодня проводится единый день безопасности дорожного движения
Сегодня сотрудники ОГАИ Свислочского РОВД проводят единый день безопасности дорожного движения под девизом «Постой пешеход, тормозите колеса!», направленный на профилактику дорожно-транспортных происшествий на пешеходных переходах.

Напомним, что пешеходный переход – это участок проезжей части, предназначенный для движения пешеходов через проезжую часть дороги и обозначенный дорожными знаками «Пешеходный переход» и (или) горизонтальной дорожной разметкой. К сожалению, у многих водителей представление о пешеходном переходе иное: он должен быть оборудован и «зеброй», и дорожным знаком. 

В нашем райцентре насчитывается более пятидесяти пешеходных переходов, из которых только четыре регулируемых сигналами светофора. Данные наземные пешеходные переходы считаются наиболее безопасными, так как движение пешеходов через проезжую часть осуществляется посредством разрешающего и запрещающего сигналов светофора. По-другому обстоит дело с нерегулируемыми пешеходными переходами, на которых зачастую и возникают конфликтные ситуации между пешеходами и водителями. Их, к сожалению, нередко создают наделенные преимущественными правами пешеходы. Они  резко меняют траекторию своего маршрута и выскакивают на пешеходный переход прямо перед движущимся транспортным средством.

«Постой, пешеход! Тормозите, колеса!» Сегодня проводится единый день безопасности дорожного движения

 

Пешеходы должны знать, что и их действия при переходе проезжей части по пешеходному переходу могут быть расценены как нарушение Правил дорожного движения, – говорит временно исполняющий обязанности начальника ОГАИ Свислочского РОВД Дмитрий Зотов. – Как гласит пункт 17.2 ПДД, пересекать проезжую часть дороги можно только убедившись, что выход на нее безопасен. А у нас на пешеходных переходах и новостью успевают обменяться, и траекторию движения на середине «зебры» в обратную сторону изменить…

К слову, за истекший период 2018 года сотрудниками ОГАИ Свислочского РОВД за нарушения требований ПДД привлечено 403 уязвимых участника дорожного движения, в том числе 297 пешеходов, из которых 141 находился в состоянии алкогольного опьянения. Также за нарушения ПДД наказано 105 велосипедистов (44 нетрезвых) и 1 возчик гужевого транспорта.

В этот день сотрудники ГАИ проводят разъяснительную работу не только с пешеходами, но и водителями транспортных средств, которые при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу должны двигаться со скоростью, позволяющей при необходимости уступить дорогу пешеходам.  

 

 Елена КЕДИК.

       

 
Теги: Новости
 
 
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Напомним, что пешеходный переход – это участок проезжей части, предназначенный для движения пешеходов через проезжую часть дороги и обозначенный дорожными...
 
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