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Граница в панике: говорят о новом лимите на топливо при въезде в Польшу
26.10.2018 09:42 — Разное | Виртуальный Брест
На спецфорумах о пересечении границы пишут о новом лимите в 600 литров топлива в месяц и ограничении на поездки раз в 72 часа с полным баком.
Завсегдатаи белорусско-польской границы сообщают о новом лимите на провоз топлива, который якобы вводит
Сообщения о лимитах появляются на специализированных форумах о границе с вечера минувшей среды. Побывавшие на границе приводят слова польских таможенников о том, что въезжать в Польшу с полным баком беспошлинно можно будет раз в 72 часа. При этом лимит по топливу в месяц должен составлять 600 литров.
Вступает в силу такое нововведение якобы с 1 ноября этого года. Причем пока неизвестно, касается ли оно только легковых автомашин, или затронет и грузоперевозчиков.
Официальной информации по поводу новых ограничений польская сторона пока не предоставляла.
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На спецфорумах о пересечении границы пишут о новом лимите в 600 литров топлива в месяц и ограничении на поездки раз в 72 часа с полным баком. Завсегдатаи...
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