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"Едем по деревне, и тут колесо нашей машины обгоняет нас". Игроки БГК - о своих автоприключениях
Накануне Дня автомобилиста, который ежегодно отмечают на постсоветском пространстве в последние выходные октября, SPORT.TUT.BY пообщался с гандболистами БГК имени Мешкова, а именно с наиболее ярыми автолюбителями команды. Итак — автомобильные «откровения» от Ивана Пешича и Славы Шумака.
Иван Пешич: от «Фича» до «Порше»
— Права получил только в 19 лет. Карьера гандболиста не позволяла раньше это сделать. После злополучной травмы в «Веспреме» лечился дома в Хорватии. Вот и использовал время, чтобы получить водительский документ.
Хотя уже в 12−13 лет самостоятельно спокойно водил машину. Помню, был у моего дяди «Фича» — самый популярный авто бывшей Югославии. (Мои родители никогда не имели ни автомобиля, ни прав). Дядя и учил меня управлять. Вождению обучал и двоюродный брат, который старше меня. Но только, когда дядя не видел…
А однажды мы взяли без разрешения машину у мужа моей сестры. К сожалению, не знали, что в это время на автомобиле колеса менялись. И одно из них не было прикручено на все болты. Едем мы по деревне — и тут колесо нашей машины обгоняет нас. Хорошо, что скорость небольшая была — все обошлось Правда, влетело потом нам от взрослых…
С тех пор заиметь свою собственную машину стало мечтой. Первый мой авто — «Гольф -4». Любопытно, что я купил его у моего двоюродного брата.
Вообще же приблизительно каждые два года меняю автомобиль. Иногда — вынужденно. В свое время в «Загребе» со мной рассчитались… машиной. То был БМВ. Интересно, что тот БМВ уже я своему двоюродному брату продал. Такой вот круговорот машин в семье Пешичей… Потом был «Мерседес» — на нем я начинал свою карьеру в Бресте. Теперь — «Порше». Как видишь — на белорусских номерах. Это значит, что еще долго планирую играть за БГК (смеется).
Вячеслав Шумак: от «Крокодила» до «Ауди»
— В детстве мечтал об Ауди-А6. У одного из соседей в нашем дворе такая была. Как я на нее засматривался! Теперь у самого такая (смеется). Правда, уже подумываю о смене — тесновата для моей семьи становится.
Ну, а начинал с папиного «Пассата» — так называемого «крокодила». Помню, когда машина появилась, любил просто в ней посидеть, кассеты в магнитофоне «пощелкать»… А как только начал ногами доставать до педалей — попросил папу обучить меня вождению. Ох и жестким он был учителем!
Но, несмотря на всю папину строгость, частенько брал у него машину… без спроса. На «Пассате» даже в школу ездил, когда еще прав не было. Щеголял, короче. Конечно же, любил полихачить — как без этого. Но однажды все-таки «попался» — сдавал задом и въехал в другую машину. Тут тайное и стало явным — получил по первое число.
Теперь скорость в автомобиле для меня не главное — в приоритете комфорт и надежность. Хотя со светофора до сих пор люблю рвануть (смеется).
Жена тоже машину водит. И очень хорошо. Правда, когда я рядом — немного волнуется. Наверное, папина водительская жесткость мне все-таки передалась…
Авто-Блиц
— Машина твоей мечты?
Пешич: «Феррари».
Шумак: «Лексус» LX.
— Любимая марка?
Пешич: «Порше».
Шумак: «Ауди».
— Цвет?
Пешич: Черный.
Шумак: Белый.
— Коробка?
Пешич: Все-равно.
Шумак: Автомат.
— Самое большое расстояние, которое проехал за день?
Пешич: 1500 километров. Из Бреста — домой. Каждый год по окончании сезона.
Шумак: Особо далеко не езжу. 600−700 километров в день бывало.
— Кого назвал бы лучшим водителем в клубе?
Пешич: Себя. И это серьезно.
Шумак: Юринок (смеется).
— За сколько минут поменяешь колесо?
Пешич: Поменяю, но не быстро.
Шумак: За 20 минут.
— Что можешь починить самостоятельно?
Пешич: Могу заменить лампочку в фаре… Вернее, мог — в «Мерседесе». Но в «Порше» лучше самому ничего не трогать .
Шумак: Дворники заменю (смеется).
— Часто ли платишь штрафы?
Пешич: Часто.
Шумак: Официально — не часто (смеется).
— Что больше всего раздражает в дороге?
Пешич: Ожидание на границах.
Шумак: Плохая дорога. Когда-то в Бресте улица Янки Купалы была невозможной. В народе ее «ямки копалы» называли. Теперь там все в порядке.
— Где лучшие дороги?
Пешич: В Германии. Вот где на «Феррари» бы проехать…
Шумак: Недавно был в Украине — точно не там (смеется).
— Самый любимый дорожный знак?
Пешич: Ограничение скорости «130» … минимальной.
Шумак: Конец зоны всех ограничений.
— Часто ли доверяешь свой автомобиль другому?
Пешич: Никогда.
Шумак: Как говорит мой тесть — «женщину, ружье и коня не доверяй никому». Хотя я к этому проще отношусь. Вот только лучшему водителю БГК свою машину не доверил бы (смеется).
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Накануне Дня автомобилиста SPORT.TUT.BY пообщался с гандболистами БГК имени Мешкова, а именно с наиболее ярыми автолюбителями команды.
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