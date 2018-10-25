Накануне Дня автомобилиста, который ежегодно отмечают на постсоветском пространстве в последние выходные октября, SPORT.TUT.BY пообщался с гандболистами БГК имени Мешкова, а именно с наиболее ярыми автолюбителями команды. Итак — автомобильные «откровения» от Ивана Пешича и Славы Шумака.

Иван Пешич: от «Фича» до «Порше»

— Права получил только в 19 лет. Карьера гандболиста не позволяла раньше это сделать. После злополучной травмы в «Веспреме» лечился дома в Хорватии. Вот и использовал время, чтобы получить водительский документ.



Иван Пешич. Фото: БГК имени Мешкова

Хотя уже в 12−13 лет самостоятельно спокойно водил машину. Помню, был у моего дяди «Фича» — самый популярный авто бывшей Югославии. (Мои родители никогда не имели ни автомобиля, ни прав). Дядя и учил меня управлять. Вождению обучал и двоюродный брат, который старше меня. Но только, когда дядя не видел…

А однажды мы взяли без разрешения машину у мужа моей сестры. К сожалению, не знали, что в это время на автомобиле колеса менялись. И одно из них не было прикручено на все болты. Едем мы по деревне — и тут колесо нашей машины обгоняет нас. Хорошо, что скорость небольшая была — все обошлось Правда, влетело потом нам от взрослых…

С тех пор заиметь свою собственную машину стало мечтой. Первый мой авто — «Гольф -4». Любопытно, что я купил его у моего двоюродного брата.



Иван Пешич. Фото: БГК имени Мешкова

Вообще же приблизительно каждые два года меняю автомобиль. Иногда — вынужденно. В свое время в «Загребе» со мной рассчитались… машиной. То был БМВ. Интересно, что тот БМВ уже я своему двоюродному брату продал. Такой вот круговорот машин в семье Пешичей… Потом был «Мерседес» — на нем я начинал свою карьеру в Бресте. Теперь — «Порше». Как видишь — на белорусских номерах. Это значит, что еще долго планирую играть за БГК (смеется).

Вячеслав Шумак: от «Крокодила» до «Ауди»



Вячеслав Шумак. Фото: БГК имени Мешкова

— В детстве мечтал об Ауди-А6. У одного из соседей в нашем дворе такая была. Как я на нее засматривался! Теперь у самого такая (смеется). Правда, уже подумываю о смене — тесновата для моей семьи становится.

Ну, а начинал с папиного «Пассата» — так называемого «крокодила». Помню, когда машина появилась, любил просто в ней посидеть, кассеты в магнитофоне «пощелкать»… А как только начал ногами доставать до педалей — попросил папу обучить меня вождению. Ох и жестким он был учителем!

Но, несмотря на всю папину строгость, частенько брал у него машину… без спроса. На «Пассате» даже в школу ездил, когда еще прав не было. Щеголял, короче. Конечно же, любил полихачить — как без этого. Но однажды все-таки «попался» — сдавал задом и въехал в другую машину. Тут тайное и стало явным — получил по первое число.



Вячеслав Шумак. Фото: БГК имени Мешкова

Теперь скорость в автомобиле для меня не главное — в приоритете комфорт и надежность. Хотя со светофора до сих пор люблю рвануть (смеется).

Жена тоже машину водит. И очень хорошо. Правда, когда я рядом — немного волнуется. Наверное, папина водительская жесткость мне все-таки передалась…

Авто-Блиц

— Машина твоей мечты?

Пешич: «Феррари».

Шумак: «Лексус» LX.

— Любимая марка?

Пешич: «Порше».

Шумак: «Ауди».

— Цвет?

Пешич: Черный.

Шумак: Белый.

— Коробка?

Пешич: Все-равно.

Шумак: Автомат.

— Самое большое расстояние, которое проехал за день?

Пешич: 1500 километров. Из Бреста — домой. Каждый год по окончании сезона.

Шумак: Особо далеко не езжу. 600−700 километров в день бывало.

— Кого назвал бы лучшим водителем в клубе?

Пешич: Себя. И это серьезно.

Шумак: Юринок (смеется).

— За сколько минут поменяешь колесо?

Пешич: Поменяю, но не быстро.

Шумак: За 20 минут.

— Что можешь починить самостоятельно?

Пешич: Могу заменить лампочку в фаре… Вернее, мог — в «Мерседесе». Но в «Порше» лучше самому ничего не трогать .

Шумак: Дворники заменю (смеется).

— Часто ли платишь штрафы?

Пешич: Часто.

Шумак: Официально — не часто (смеется).

— Что больше всего раздражает в дороге?

Пешич: Ожидание на границах.

Шумак: Плохая дорога. Когда-то в Бресте улица Янки Купалы была невозможной. В народе ее «ямки копалы» называли. Теперь там все в порядке.

— Где лучшие дороги?

Пешич: В Германии. Вот где на «Феррари» бы проехать…

Шумак: Недавно был в Украине — точно не там (смеется).

— Самый любимый дорожный знак?

Пешич: Ограничение скорости «130» … минимальной.

Шумак: Конец зоны всех ограничений.

— Часто ли доверяешь свой автомобиль другому?

Пешич: Никогда.

Шумак: Как говорит мой тесть — «женщину, ружье и коня не доверяй никому». Хотя я к этому проще отношусь. Вот только лучшему водителю БГК свою машину не доверил бы (смеется).