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Налоговики хотят облегчить жизнь ИП

26.10.2018 09:24 — Разное | KYKY  
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Министерство по налогам и сборам хочет порадовать индивидуальных предпринимателей − им упростят ведение учёта доходов и расходов при любой системе налогооблажения, пишет TUT.by.

МНС предлагает разрешить ИП отражать в книге учёта доходов и расходов выручку по операциям, совершённым за день либо за месяц, только в первой части нужного раздела книги. Остальные части раздела заполнять не потребуется.

Также мниистерство хочет сократить перечень информации, которые налоговый агент указывает в части подоходного налога с физлиц (пункт второй раздела II книги учёта УСН). Ещё хотят разрешить ИП не вести учёт кредиторской задолженности. Также им могут разрешить объединить в один раздел учет различных НДС (разделы VII и VIII книги учёта УСН).

Как сказали в министерстве, замминистра по налогам и сборам Светлана Шевченко уже обсудила эти предложения с представителями общественных объединений, ИП и налоговыми консультантами.

Напомним, среди возможных изменений в Налоговый кодекс ИП и физлицам хотят разрешить платить налоги и пени с отсрочкой платежей или в рассрочку − в случае, если у них тяжёлое финансовое положение. Для физлиц главное условие в том, что объекты налогообложения не должны быть связаны с предпринимательской деятельностью.

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Министерство по налогам и сборам хочет порадовать индивидуальных предпринимателей − им упростят ведение учёта доходов и расходов при любой системе...
 
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