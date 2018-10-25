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В Словакии открылся новый завод Jaguar Land Rover стоимостью 1,4 млрд евро

26.10.2018 09:36 — Разное | Tut.by  
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Британский автопроизводитель объявил об открытии нового предприятия в словацком городе Нитра. Завод стоимостью 1,4 миллиарда евро дополнит уже существующие производственные мощности Jaguar Land Rover в Великобритании, Китае, Бразилии, Индии и Австрии.


Новый завод общей площадью 300 тысяч м2 будет выпускать до 150 тысяч автомобилей в год. В сентябре с конвейера завода сошел первый Land Rover Discovery, в будущем здесь планируется освоить выпуск нового поколения внедорожника Defender.

Сообщается, что впервые в Европе на словацком предприятии Jaguar Land Rover применяется система Pulse от компании Kuka, которая работает на 30% быстрее традиционных конвейеров. Также на территории завода располагается высокоавтоматизированный покрасочный цех, обеспечивающий высокое качество работ при низком воздействии на окружающую среду.


На сегодняшний день штат сотрудников завода в Нитре насчитывает уже порядка 1500 человек, 98% из них — граждане Словакии. В ноябре к трудовому коллективу предприятия присоединятся еще 850 человек.

 
 
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Словакия уже давно стала большой сборочной площадкой для многих автопроизводителей. А теперь Jaguar Land Rover объявил об открытии своего завода стоимостью почти полтора...
 
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