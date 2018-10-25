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Дарья Домрачева вышла на модный подиум со своей коллекцией одежды

26.10.2018 09:15 — Разное | Ежедневник  
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Дарья Домрачева вышла на модный подиум со своей коллекцией одежды

фото: tut.by

Спортлуки от четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону были представлены в Минске 25 октября на показе Brands Fashion Show. Все модели коллекции отшиты в Беларуси.

Производством и продажей одежды и сувениров Дарья начала заниматься во время перерыва в карьере в связи с беременностью. Для реализации плодов своего творчества Домрачева открыла интернет-магазин.

Коллекция Домрачевой выполнена в актуальном спортивном стиле. Поскольку раньше Дарья не представляла свой бренд на модных мероприятиях, ее выступление назвали «подиумным дебютом. Оценить ее дизайнерский талант собрались именитые гости -  представители бомонда, спортивные функционеры - и просто поклонники спортивного стиля. В демонстрации моделей приняли участие известные спортсмены. На подиум вышли Надежда Скардино, Александра Саснович, Мелитина Станюта, Любовь Черкашина, Максим Недосеков, Екатерина Вандарьева, Сергей Долидович, Марина Гончарова, Татьяна Дроздовская, Ксения Санкович, Екатерина Галкина, Светлана Сахоненко, Сергей Новиков, Светлана Куделич и Виктория Ганиева. Закрыли показ коллекции сама Дарья и ее супруг Уле-Эйнар Бьорндален, пишет TUT.BY.

По словам самой Дарьи, ее коллекция должна вдохновлять людей на движение: «Когда ты красиво одет и когда чувствуешь, что на тебе что-то от олимпийского чемпиона, тогда, наверное, появляется дополнительная энергия».

Напомним, Дарья Домрачева, как и ее муж, объявила о завершении профессиональной спортивной карьеры. Пара воспитывает двухлетнюю дочь. В декабре биатлонисты выступят в Рождественской гонке, которая пройдет в  Гельзенкирхене (Германия) .






 
Теги: Минск
 
 
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Спортлуки от четырехкратной олимпийской чемпионки по биатлону были представлены в Минске 25 октября на показе Brands Fashion Show. Все модели коллекции отшиты в Беларуси.
 
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