Средняя зарплата в Минске снизилась

Согласно данным официальной статистики, средняя зарплата в Минске, как и по Беларуси, в сентябре сократилась.

Главное статистическое управление города Минска сообщает о том, что номинальная начисленная средняя заработная плата работников белорусской столицы в сентябре текущего года составила 1 319,5 рубля. Это на 23,8 рубля, или на 1,8%, меньше, чем августовская средняя зарплата.

Напомним, что в среднем по стране в прошлом месяце также наблюдалось падение зарплат: в сентябре номинальная начисленная средняя зарплата граждан Беларуси составила 963,6 рублей. Это на 23,9 рубля меньше, чем было в августе , когда номинальная средняя начисленная заработная плата жителей Беларуси выросла на 13,7 рубля и составила 987,5 рубля.