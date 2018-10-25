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Средняя зарплата в Минске снизилась

26.10.2018 09:53 — Разное | БДГ  
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Согласно данным официальной статистики, средняя зарплата в Минске, как и по Беларуси, в сентябре сократилась.

Главное статистическое управление города Минска сообщает о том, что номинальная начисленная средняя заработная плата работников белорусской столицы в сентябре текущего года составила 1 319,5 рубля. Это на 23,8 рубля, или на 1,8%, меньше, чем августовская средняя зарплата.

Напомним, что в среднем по стране в прошлом месяце также наблюдалось падение зарплат: в сентябре номинальная начисленная средняя зарплата граждан Беларуси составила 963,6 рублей. Это на 23,9 рубля меньше, чем было  в августе, когда номинальная средняя начисленная заработная плата жителей Беларуси выросла на 13,7 рубля и составила 987,5 рубля. 

Белорусские власти ранее заявляли, что средняя зарплата в сентябре достигнуть 1000 рублей, а в дальнейшем не будет опускаться ниже. В 2019 году, по планам, средняя зарплата белорусов должна составить 1025 рублей.

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно данным официальной статистики, средняя зарплата в Минске, как и по Беларуси, в сентябре сократилась.
 
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