Арендовали через госаукцион ресторан. Оказалось - в нем арестованы даже унитазы

26 октября Минский городской центр недвижимости повторно продает право аренды ресторана по улице Ивановская. Недавно его уже продавали, но победитель аукциона платить отказался. В ресторане оказались под арестом даже унитазы.

— На торгах было несколько участников. Перед этим помещение показывал участникам владелец помещения — Минскреклама. Показывали готовый практически ресторан (не хватало только мебели и кухонного оборудования), который можно было уже к Новому года запустить, — говорит Елена, представитель фирмы, выигравшей торги.



Так ресторан выглядел, когда функционировал. Фото: Relax.by

А потом выяснилось, что элементы дорогого ремонта — под арестом. И могут быть проданы даже унитазы.

Минскреклама, которой экс-арендатор задолжал, пыталась еще до продажи права аренды с аукциона взять имущество должника в счет погашения долга.





Просила Минскреклама оставить в здании и арестованную систему ветиляции, которую ставил должник.

— Мы знали об этой ситуации — в отличие от других участников аукциона. И попросили от Минск-рекламы передаточный акт, чтобы удостоверится, что им отдали унитазы и прочее. Они акт предоставили — со всеми перечисленными элементами. Мы решили, что проблема решена. После аукциона, где мы стали победителями, выяснили: управляющий, ведущий процедуру банкротства, Минскрекламе отказал, сославшись на то, что забрать долг имуществом не позволяет закон. Банкрот многим должен, имущество полагается продать и долги раздавать деньгами.

Выходит, мы запускаем ресторан, берем заказы на Новый год, а перед самыми праздниками приходят люди и демонтируют систему вентиляции, забирают унитазы, снимают умывальники и светильники, — говорит Елена. — Заплатив за право заключить договор аренды 90 000 рублей, наша компания должна рисковать! Причем в объявлении указано, что нет обременений, а как же арест вентсистемы?

В итоге фирма отказалась платить за предмет аукциона. Потеряла задаток. А теперь Минский городской центр недвижимости хочет взыскать с нее штраф — 100 базовых величин. Столько должны платить те, кто выиграл аукцион, но не выкупил лот.

Фирма пыталась предъявлять претензии к организатору торгов за продажу права аренды с таким сюрпризом. На что получила официальный ответ:





— В устном порядке нам объяснили, что адрес, метраж совпадают, продавалось право аренды помещения. А ответственность за достоверность информации, которую предоставляют по объекту, несет арендодатель. Но никто не заплатил бы за право аренды 90 тысяч, если бы знал, что будет сидеть за такие деньги на пороховой бочке, — уверена Елена.

Сейчас Минский городской центр от комментариев воздержался, но подтвердил: сегодня в 11 торги состоятся. Объявление об аукционе, кстати, не изменилось. Указано, что по объекту нет обременений.

Об этом REALTY.TUT.BY уже писал: организаторы торгов несут ответственность только за саму процедуру торгов.

— Чистоту сделки должен обеспечить продавец, — соглашаются в Минском городском центре недвижимости. — Это его зона ответственности. Де-факто центр недвижимости проверяет документы на объект. В обязательном порядке ставит в известность покупателей о том, что на объекте были обременения либо он был конфискован. Но продавца не проверяет — не имеет таких полномочий. Риск существует при любой сделке, даже если она легитимна.