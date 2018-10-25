"Черная пятница" на AFISHA.TUT.BY: покупай билеты со скидкой до 40%

За месяц до официальной «черной пятницы» AFISHA.TUT.BY решила подразнить своих читателей собственной распродажей. Только 26 октября. В течение одного дня мы предлагаем вам купить билеты на культурные мероприятия Беларуси со скидкой до 40%.

Важно: в течение дня в списке мероприятий, которые участвуют в «черной пятнице», возможны изменения. Могут добавляться новые мероприятия и сниматься те, на которые распроданы акционные билеты. Поэтому не откладывайте покупку билета на вечер и в течение дня не забывайте заглядывать в новость, возможно, в продаже появится именно то событие, на которое вы хотели бы сходить.

Цены указаны без комиссии билетного оператора.





Где: Дворец спорта Когда: 17 ноября Скидка: 20% Цена билета: от 59 от 47 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: Prime Hall Когда: 8 ноября Скидка: 20% Цена билета: от 48 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: Prime Hall Когда: 29 ноября Скидка: 25% Цена билета: от 39 от 29 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 25%





Где: Дворец Республики Когда: 28 октября Скидка: 20% Цена билета: от 57 от 46 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: Prime Hall Когда: 6 ноября Скидка: 20% Цена билета: от 63 от 51 рубля КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: Минск-Арена Когда: 31 октября Скидка: 20% Цена билета: от 23 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: КЗ Минск Когда: 21 ноября Скидка: 20% Цена билета: от 40 от 32 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: КЗ Минск Когда: 15 декабря Скидка: 20% Цена билета: от 30 от 24 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: Дворец профсоюзов Когда: 6 ноября Скидка: 15% Цена билета: от 33 от 28,5 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: КЗ Минск Когда: 17 декабря Скидка: 15% Цена билета: от 28 от 23,8 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Дворец Республики Когда: 25 ноября Скидка: 20% Цена билета: от 70 от 56 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: Дворец Республики Когда: 11 декабря Скидка: 20% Цена билета: от 60 от 48 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: Prime Hall Когда: 23 ноября Скидка: 15% Цена билета: от 68 от 57,8 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Театр Эстрады Когда: 30 декабря Скидка: 15% Цена билета: от 9,5 от 8 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Re: Public Когда: 25 декабря Скидка: 15% Цена билета: от 23 от 19,5 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Койот бар Когда: 17 ноября Скидка: 15% Цена билета: от 25 от 21,25 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Друзья Когда: 9 декабря Скидка: 15% Цена билета: от 48 от 40,8 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Друзья Когда: 6 декабря Скидка: 15% Цена билета: от 58 от 49,3 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Брюгге Когда: 29 ноября Скидка: 15% Цена билета: от 38 от 32,3 рубля КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Re: Public Когда: 5 декабря Скидка: 15% Цена билета: от 33 от 28 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Брюгге Когда: 9 марта Скидка: 15% Цена билета: от 23 от 19,5 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Танцевальное шоу Ляйсан Утяшевой Bolero





Где: КЗ Минск Когда: 7 декабря Скидка: 15% Цена билета: от 63 от 53,5 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Prime Hall Когда: 11 ноября Скидка: 15% Цена билета: от 43 от 36,5 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Re: Public Когда: 16 ноября Скидка: 15% Цена: от 33 от 28 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Re: Public Когда: 25 ноября Скидка: 15% Цена: от 28 от 23,5 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Театр Эстрады Когда: 27 октября Скидка: 15% Цена: от 10 от 8,5 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Prime Hall Когда: 7 декабря Скидка: 15% Цена: от 60 от 51 рубля КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Prime Hall Когда: 8 декабря Сколько: 15% Цена: от 65 от 55,25 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Prime Hall Когда: 18 ноября Скидка: 20% Цена: от 50 от 40 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: Территория мюзикла Когда: 27 октября Скидка: 40% Цена: от 14 от 8 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 40%





Где: Территория мюзикла Когда: 28 октября Скидка: 20% Цена: от 12 от 10 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: Театральная мастерская Натальи Башевой Когда: 3 ноября Скидка: 30% Цена: от 8 от 5,6 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 30%





Где: Театральная мастерская Натальи Башевой Когда: 24 ноября Скидка: 40% Цена: от 12 от 7,2 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 40%





Где: ТриТформат Когда: 11 ноября Скидка: 20% Цена: от 15 от 12 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

«Рейвенскрофт» мистический детектив





Где: Дворец Республики Когда: 24 ноября Скидка: 20% Цена: от 19 от 15,2 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: КЗ Минск Когда: 15 ноября Скидка: 30% Цена: от 8 от 5,6 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 30%





Где: КЗ Минск Когда: 27 ноября Скидка: 30% Цена: от 8 от 5,6 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 30%





Где: ОК 16 Когда: 12 ноября Скидка: 30% Цена: от 18 от 12,6 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 30%





Где: Чижовка Арена Когда: 24 декабря Скидка: 25% Цена: от 15 от 11,25 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 25%





Где: КЗ Минск Когда: 3 марта Скидка: 15% Цена: от 45 от 38,25 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Концерт Глеба Самойлова и The Matrixx





Где: Re:Public Когда: 26 января Скидка: 15% Цена: от 53 от 45 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: КЗ Минск Когда: 24 ноября Скидка: 15% Цена: от 33 от 28 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Prime Hall Когда: 13 декабря Скидка: 25% Цена: от 50 от 37,5 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 25%





Где: Prime Hall Когда: 5 декабря Скидка: 15% Цена: от 73 от 62 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%





Где: Прайм Холл Когда: 14 февраля Скидка: 15% Цена билета: от 43 от 36,55 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Цикл концертов « Шедевры мирового органного искусства»: Иоганнес Гефферт (Германия)





Где: Белгосфилармония Когда: 27 октября Скидка: 20% Цена билета: от 11 от 8,8 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Джазовые вечера в филармонии. Майрон Уолден (саксофон, США)





Где: Белгосфилармония Когда: 1 декабря Скидка: 20% Цена билета: от 30 от 24 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: СХТ Когда: 3 ноября Скидка: 20% Цена билета: от 16 от 12,8 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%





Где: СХТ Когда: 11 и 28 ноября Скидка: 20% Цена билета: от 16 от 12,8 рублей КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Важно: в течение дня в списке мероприятий, которые участвуют в «черной пятнице», возможны изменения. Могут добавляться новые мероприятия и сниматься те, на которые распроданы акционные билеты. Поэтому не откладывайте покупку билета на вечер и в течение дня не забывайте заглядывать в новость, возможно, в продаже появится именно то событие, на которое вы хотели бы сходить.