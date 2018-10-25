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"Черная пятница" на AFISHA.TUT.BY: покупай билеты со скидкой до 40%

26.10.2018 10:00 — Разное | Tut.by  
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За месяц до официальной «черной пятницы» AFISHA.TUT.BY решила подразнить своих читателей собственной распродажей. Только 26 октября. В течение одного дня мы предлагаем вам купить билеты на культурные мероприятия Беларуси со скидкой до 40%.

Важно: в течение дня в списке мероприятий, которые участвуют в «черной пятнице», возможны изменения. Могут добавляться новые мероприятия и сниматься те, на которые распроданы акционные билеты. Поэтому не откладывайте покупку билета на вечер и в течение дня не забывайте заглядывать в новость, возможно, в продаже появится именно то событие, на которое вы хотели бы сходить.

Цены указаны без комиссии билетного оператора.

Елена Темникова


Где: Дворец спорта

Когда: 17 ноября

Скидка: 20%

Цена билета: от 59 от 47 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Feduk


Где: Prime Hall

Когда: 8 ноября

Скидка: 20%

Цена билета: от 48 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Миша Марвин


Где: Prime Hall

Когда: 29 ноября

Скидка: 25%

Цена билета: от 39 от 29 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 25%

Стас Пьеха


Где: Дворец Республики

Когда: 28 октября

Скидка: 20%

Цена билета: от 57 от 46 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Елка


Где: Prime Hall

Когда: 6 ноября

Скидка: 20%

Цена билета: от 63 от 51 рубля

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Ледовое шоу-мюзикл: Дракула. История вечной любви


Где: Минск-Арена

Когда: 31 октября

Скидка: 20%

Цена билета: от 23 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Грузинский театр танца Legacy


Где: КЗ Минск

Когда: 21 ноября

Скидка: 20%

Цена билета: от 40 от 32 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Lords of the sound


Где: КЗ Минск

Когда: 15 декабря

Скидка: 20%

Цена билета: от 30 от 24 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Ах Астахова


Где: Дворец профсоюзов

Когда: 6 ноября

Скидка: 15%

Цена билета: от 33 от 28,5 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Станислав Белковский


Где: КЗ Минск

Когда: 17 декабря

Скидка: 15%

Цена билета: от 28 от 23,8 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Хосе Каррерас


Где: Дворец Республики

Когда: 25 ноября

Скидка: 20%

Цена билета: от 70 от 56 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Горан Брегович


Где: Дворец Республики

Когда: 11 декабря

Скидка: 20%

Цена билета: от 60 от 48 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Вадим Самойлов


Где: Prime Hall

Когда: 23 ноября

Скидка: 15%

Цена билета: от 68 от 57,8 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Як літара Ў уратавала Каляды


Где: Театр Эстрады

Когда: 30 декабря

Скидка: 15%

Цена билета: от 9,5 от 8 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Калядны фэст


Где: Re: Public

Когда: 25 декабря

Скидка: 15%

Цена билета: от 23 от 19,5 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Крама


Где: Койот бар

Когда: 17 ноября

Скидка: 15%

Цена билета: от 25 от 21,25 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Группа «Крематорий»


Где: Друзья

Когда: 9 декабря

Скидка: 15%

Цена билета: от 48 от 40,8 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Lumen


Где: Друзья

Когда: 6 декабря

Скидка: 15%

Цена билета: от 58 от 49,3 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Группа «Маврин»


Где: Брюгге

Когда: 29 ноября

Скидка: 15%

Цена билета: от 38 от 32,3 рубля

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Группа «Нервы»


Где: Re: Public

Когда: 5 декабря

Скидка: 15%

Цена билета: от 33 от 28 рублей

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Операция Пластилин


Где: Брюгге

Когда: 9 марта

Скидка: 15%

Цена билета: от 23 от 19,5 рублей

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Танцевальное шоу Ляйсан Утяшевой Bolero


Где: КЗ Минск

Когда: 7 декабря

Скидка: 15%

Цена билета: от 63 от 53,5 рублей

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Пошлая Молли


Где: Prime Hall

Когда: 11 ноября

Скидка: 15%

Цена билета: от 43 от 36,5 рублей

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Тараканы


Где: Re: Public

Когда: 16 ноября

Скидка: 15%

Цена: от 33 от 28 рублей

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Мария Чайковская


Где: Re: Public

Когда: 25 ноября

Скидка: 15%

Цена: от 28 от 23,5 рублей

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Рок-фольк-опера «Чарадзей»


Где: Театр Эстрады

Когда: 27 октября

Скидка: 15%

Цена: от 10 от 8,5 рублей

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Uriah Heep


Где: Prime Hall

Когда: 7 декабря

Скидка: 15%

Цена: от 60 от 51 рубля

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Группа «Алиса»


Где: Prime Hall

Когда: 8 декабря

Сколько: 15%

Цена: от 65 от 55,25 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%

Шоу «Песни»


Где: Prime Hall

Когда: 18 ноября

Скидка: 20%

Цена: от 50 от 40 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Спектакль «Сватовство гусара»


Где: Территория мюзикла

Когда: 27 октября

Скидка: 40%

Цена: от 14 от 8 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 40%

Спектакль «12 стульев»


Где: Территория мюзикла

Когда: 28 октября

Скидка: 20%

Цена: от 12 от 10 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Спектакль «Волшебные игрушки»


Где: Театральная мастерская Натальи Башевой

Когда: 3 ноября

Скидка: 30%

Цена: от 8 от 5,6 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 30%

Спектакль «Ночь в гостинице»


Где: Театральная мастерская Натальи Башевой

Когда: 24 ноября

Скидка: 40%

Цена: от 12 от 7,2 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 40%

Спектакль «13 Пуговица Наполеона»


Где: ТриТформат

Когда: 11 ноября

Скидка: 20%

Цена: от 15 от 12 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

«Рейвенскрофт» мистический детектив


Где: Дворец Республики

Когда: 24 ноября

Скидка: 20%

Цена: от 19 от 15,2 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%

Спектакль «Любовь втроем»


Где: КЗ Минск

Когда: 15 ноября

Скидка: 30%

Цена: от 8 от 5,6 рублей

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Спектакль «Муж, каких много»


Где: КЗ Минск

Когда: 27 ноября

Скидка: 30%

Цена: от 8 от 5,6 рублей

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«Раскрытие»


Где: ОК 16

Когда: 12 ноября

Скидка: 30%

Цена: от 18 от 12,6 рублей

КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 30%

Ледовое шоу «Щелкунчик и Повелитель тьмы»


Где: Чижовка Арена

Когда: 24 декабря

Скидка: 25%

Цена: от 15 от 11,25 рублей

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Шоу «Однажды в России»


Где: КЗ Минск

Когда: 3 марта

Скидка: 15%

Цена: от 45 от 38,25 рублей

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Концерт Глеба Самойлова и The Matrixx


Где: Re:Public

Когда: 26 января

Скидка: 15%

Цена: от 53 от 45 рублей

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Театр Теней Teulis «Твоя тень»


Где: КЗ Минск

Когда: 24 ноября

Скидка: 15%

Цена: от 33 от 28 рублей

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Концерт T-Fest


Где: Prime Hall

Когда: 13 декабря

Скидка: 25%

Цена: от 50 от 37,5 рублей

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Группа «Пикник»


Где: Prime Hall

Когда: 5 декабря

Скидка: 15%

Цена: от 73 от 62 рублей

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Группа J:Морс


Где: Прайм Холл

Когда: 14 февраля

Скидка: 15%

Цена билета: от 43 от 36,55 рублей

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Цикл концертов «Шедевры мирового органного искусства»: Иоганнес Гефферт (Германия)


Где: Белгосфилармония

Когда: 27 октября

Скидка: 20%

Цена билета: от 11 от 8,8 рублей

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Джазовые вечера в филармонии. Майрон Уолден (саксофон, США)


Где: Белгосфилармония

Когда: 1 декабря

Скидка: 20%

Цена билета: от 30 от 24 рублей

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Спектакль «Бешеные деньги»


Где: СХТ

Когда: 3 ноября

Скидка: 20%

Цена билета: от 16 от 12,8 рублей

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Спектакль «Ромео и Джульетта»


Где: СХТ

Когда: 11 и 28 ноября

Скидка: 20%

Цена билета: от 16 от 12,8 рублей

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Важно: в течение дня в списке мероприятий, которые участвуют в «черной пятнице», возможны изменения. Могут добавляться новые мероприятия и сниматься те, на которые распроданы акционные билеты. Поэтому не откладывайте покупку билета на вечер и в течение дня не забывайте заглядывать в новость, возможно, в продаже появится именно то событие, на которое вы хотели бы сходить.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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