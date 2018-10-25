"Черная пятница" на AFISHA.TUT.BY: покупай билеты со скидкой до 40%

За месяц до официальной «черной пятницы» AFISHA.TUT.BY решила подразнить своих читателей собственной распродажей. Только 26 октября. В течение одного дня мы предлагаем вам купить билеты на культурные мероприятия Беларуси со скидкой до 40%.
Важно: в течение дня в списке мероприятий, которые участвуют в «черной пятнице», возможны изменения. Могут добавляться новые мероприятия и сниматься те, на которые распроданы акционные билеты. Поэтому не откладывайте покупку билета на вечер и в течение дня не забывайте заглядывать в новость, возможно, в продаже появится именно то событие, на которое вы хотели бы сходить.
Цены указаны без комиссии билетного оператора.
Где: Дворец спорта
Когда: 17 ноября
Скидка: 20%
Цена билета: от 59 от 47 рублей
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Где: Prime Hall
Когда: 8 ноября
Скидка: 20%
Цена билета: от 48 рублей
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Где: Prime Hall
Когда: 29 ноября
Скидка: 25%
Цена билета: от 39 от 29 рублей
КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 25%
Где: Дворец Республики
Когда: 28 октября
Скидка: 20%
Цена билета: от 57 от 46 рублей
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Где: Prime Hall
Когда: 6 ноября
Скидка: 20%
Цена билета: от 63 от 51 рубля
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Где: Минск-Арена
Когда: 31 октября
Скидка: 20%
Цена билета: от 23 рублей
КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%
Где: КЗ Минск
Когда: 21 ноября
Скидка: 20%
Цена билета: от 40 от 32 рублей
КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%
Где: КЗ Минск
Когда: 15 декабря
Скидка: 20%
Цена билета: от 30 от 24 рублей
КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%
Где: Дворец профсоюзов
Когда: 6 ноября
Скидка: 15%
Цена билета: от 33 от 28,5 рублей
КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%
Где: КЗ Минск
Когда: 17 декабря
Скидка: 15%
Цена билета: от 28 от 23,8 рублей
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Где: Дворец Республики
Когда: 25 ноября
Скидка: 20%
Цена билета: от 70 от 56 рублей
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Где: Дворец Республики
Когда: 11 декабря
Скидка: 20%
Цена билета: от 60 от 48 рублей
КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 20%
Где: Prime Hall
Когда: 23 ноября
Скидка: 15%
Цена билета: от 68 от 57,8 рублей
КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%
Где: Театр Эстрады
Когда: 30 декабря
Скидка: 15%
Цена билета: от 9,5 от 8 рублей
КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%
Где: Re: Public
Когда: 25 декабря
Скидка: 15%
Цена билета: от 23 от 19,5 рублей
КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%
Где: Койот бар
Когда: 17 ноября
Скидка: 15%
Цена билета: от 25 от 21,25 рублей
КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%
Где: Друзья
Когда: 9 декабря
Скидка: 15%
Цена билета: от 48 от 40,8 рублей
КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%
Где: Друзья
Когда: 6 декабря
Скидка: 15%
Цена билета: от 58 от 49,3 рублей
КУПИТЬ СО СКИДКОЙ 15%
Где: Брюгге
Когда: 29 ноября
Скидка: 15%
Цена билета: от 38 от 32,3 рубля
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Где: Re: Public
Когда: 5 декабря
Скидка: 15%
Цена билета: от 33 от 28 рублей
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Где: Брюгге
Когда: 9 марта
Скидка: 15%
Цена билета: от 23 от 19,5 рублей
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Где: КЗ Минск
Когда: 7 декабря
Скидка: 15%
Цена билета: от 63 от 53,5 рублей
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Где: Prime Hall
Когда: 11 ноября
Скидка: 15%
Цена билета: от 43 от 36,5 рублей
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Где: Re: Public
Когда: 16 ноября
Скидка: 15%
Цена: от 33 от 28 рублей
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Где: Re: Public
Когда: 25 ноября
Скидка: 15%
Цена: от 28 от 23,5 рублей
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Где: Театр Эстрады
Когда: 27 октября
Скидка: 15%
Цена: от 10 от 8,5 рублей
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Где: Prime Hall
Когда: 7 декабря
Скидка: 15%
Цена: от 60 от 51 рубля
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Где: Prime Hall
Когда: 8 декабря
Сколько: 15%
Цена: от 65 от 55,25 рублей
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Где: Prime Hall
Когда: 18 ноября
Скидка: 20%
Цена: от 50 от 40 рублей
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Где: Территория мюзикла
Когда: 27 октября
Скидка: 40%
Цена: от 14 от 8 рублей
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Где: Территория мюзикла
Когда: 28 октября
Скидка: 20%
Цена: от 12 от 10 рублей
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Где: Театральная мастерская Натальи Башевой
Когда: 3 ноября
Скидка: 30%
Цена: от 8 от 5,6 рублей
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Где: Театральная мастерская Натальи Башевой
Когда: 24 ноября
Скидка: 40%
Цена: от 12 от 7,2 рублей
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Где: ТриТформат
Когда: 11 ноября
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Цена: от 15 от 12 рублей
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Где: Дворец Республики
Когда: 24 ноября
Скидка: 20%
Цена: от 19 от 15,2 рублей
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Где: КЗ Минск
Когда: 15 ноября
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Цена: от 8 от 5,6 рублей
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Где: КЗ Минск
Когда: 27 ноября
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Где: ОК 16
Когда: 12 ноября
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Где: Чижовка Арена
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Когда: 3 марта
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Когда: 26 января
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Где: КЗ Минск
Когда: 24 ноября
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Где: Prime Hall
Когда: 13 декабря
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Цена: от 50 от 37,5 рублей
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Где: Prime Hall
Когда: 5 декабря
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Цена: от 73 от 62 рублей
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Где: Прайм Холл
Когда: 14 февраля
Скидка: 15%
Цена билета: от 43 от 36,55 рублей
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Где: Белгосфилармония
Когда: 27 октября
Скидка: 20%
Цена билета: от 11 от 8,8 рублей
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Где: Белгосфилармония
Когда: 1 декабря
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Важно: в течение дня в списке мероприятий, которые участвуют в «черной пятнице», возможны изменения. Могут добавляться новые мероприятия и сниматься те, на которые распроданы акционные билеты. Поэтому не откладывайте покупку билета на вечер и в течение дня не забывайте заглядывать в новость, возможно, в продаже появится именно то событие, на которое вы хотели бы сходить.
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За месяц до официальной "черной пятницы" AFISHA.TUT.BY решила подразнить своих читателей собственной распродажей. *На правах рекламы