За рулем – почти семь десятилетий

Несмотря на преклонный возраст, по-прежнему уверенно чувствует себя на дороге, управляя личным автомобилем, ветеран труда, житель г. п. Октябрьский Владимир Леончик.

В наши дни профессия водителя считается самой обычной и воспринимается всеми как само собой разумеющееся – без автотранспорта уже немыслима, пожалуй, ни одна из сфер жизнедеятельности. Однако в прежние времена, в частности, в послевоенный период советской истории, в связи с бурным развитием отечественного автопрома быть шофером считалось очень даже престижно. Более того, эти люди в определенной степени являлись примером для остальных представителей рабочих профессий. Достаточно вспомнить советскую киноклассику 50-х годов прошлого столетия. Пожалуй, не уступая даже летчикам в популярности, смотрелись с киноэкрана обаятельные шоферы Синичкин и Зачесов в исполнении любимцев миллионов Николая Крючкова и Михаила Жарова из кинокомедии «Счастливый рейс», настоящий герой своего времени, водитель-дальнорейсовик Саша Румянцев – актер Алексей Баталов в детективе «Дело Румянцева», хозяин грузовика Юра (артист Владимир Гуляев) из мелодрамы «Весна на Заречной улице» (сугубо отрицательный персонаж, но все же) и многие другие образы, любимые зрителями до сих пор. Отчасти благодаря им, создавшим романтический ореол этой профессии, тысячи молодых людей устремлялись на водительские курсы. Тогда, в начале 50-х, не без влияния вышеуказанных киношедевров пришел в шоферскую профессию и октябричанин Владимир Леончик.

Малая родина Владимира Леоновича – деревня Зажевичи тогдашнего Старобинского района Минской области (сейчас в ее окрестностях действует 4-й Солигорский калийный комбинат). Его отец Леон Владимирович тогда, в начале коллективизации, освоил профессию тракториста, трудился в машинно-тракторной станции и под Старобином, и в деревне Бориков соседнего Любанского района, куда Леончики переехали в середине 30-х. Там же Володя окончил 4 класса местной школы, дальше не получилось – началась война.

— Нам в те грозные годы, можно сказать, повезло, — вспоминает Владимир Леонович, — так как народные мстители надежно заблокировали от фашистов наш Бориков и соседние деревни – Нежин, Сосны, недалеко была и сама партизанская столица – остров Зыслов. Потому немцев за войну я практически не видел, хотя в лесу все-таки пришлось пожить, что нас и спасло во время карательной операции. За годы оккупации мы потеряли маму Ольгу Александровну – она заболела и умерла незадолго до освобождения Любанщины от врага. Когда настала мирная жизнь, в школу я больше не пошел, не до учебы было. Отец, тогда бригадир МТС, устроил меня на станцию подсобным рабочим, постепенно там выучился и на тракториста. С такой специальностью и пошел в армию осенью 1949-го, мы тогда уже жили в Октябрьском.

Служить Владимиру Леончику довелось на южных рубежах СССР – на территории Армении в войсках противовоздушной обороны. Имея за плечами некоторый опыт работы механизатором «на гражданке», в числе немногих был направлен на курсы водителей, которые окончил в самый разгар службы. Более года в распоряжении Владимира находился трофейный «Студебеккер» — одна из лучших на то время машин, с помощью которой буксировал пушку-зенитку.

Вернувшись после демобилизации в Октябрьский в 1952 году, вчерашний солдата-водитель устроился на работу в тогдашнюю артель инвалидов, которая позже была преобразована в промкомбинат – предшественник современного КБО. На трехтоннике ЗИС-5 перевозил в основном лес для нужд комбината и работы парогенератора, снабжавшего тогда электричеством горпоселок. Некоторое время трудился водителем райпотребсоюза, шофером райисполкома, где управлял легковой «Победой». А когда район упразднили, как и, соответственно, его руководящую структуру (1962-1966 гг.) перешел на работу в недавно созданный Светлогорский сетевой участок, преобразованный с годами в Октябрьский РЭС.

Сейчас уже трудно такое представить, но тогда, в середине 60-х, местное предприятие электросетей располагало только одним автомобилем ГАЗ-51, другая техника – примитивная: в частности, опоры линий электропередачи небольшой бригаде электромонтеров приходилось грузить вручную, устанавливали их при помощи обычных багров. Все же бесчисленные выезды электриков для монтажа ЛЭП, на случавшиеся частые аварии обеспечивал в любое время, даже ночью, крайне ответственный водитель Владимир Леончик, который всегда был наготове, как и закрепленная за ним машина. Никогда не отказывал своим коллегам и в хозяйственных вопросах – привезти сено или картофель на личные подворья, что до сих пор с уважением вспоминают ветераны труда РЭС, работающие раньше с Леончиком.

Самые ответственные задания обычно поручались Владимиру Леоновичу и когда он был водителем в Октябрьской сельхозтехнике – здесь он проработал 18 лет до выхода на пенсию в 1992 году (пенсионером, кстати, еще продолжал добросовестно трудиться несколько лет на охране складов геологической партии в урочище Забозье). Сразу на «Колхиде», а затем на «КамАЗе» доставлял стройматериалы, металл, прочие народнохозяйственные грузы для потребностей предприятий Октябрьщины. Поэтому поездки не ограничивались территорией района – часто выезжал в Минск, Гомель, Жлобин, Микашевичи, бывал в Москве, Рязани и даже однажды – в далеком Ростове-на-Дону, откуда привез запчасти к зерноуборочным комбайнам хозяйств нашего района. Вообще, за годы работы водителем Владимир Леончик неоднократно удостаивался звания ударника коммунистического труда, лучшего по профессии, награжден медалью «Ветеран труда», многочисленными грамотами, был активным общественником – в частности, несколько лет возглавлял первичную ветеранскую организацию ОАО «Октябрьрайагросервис».

— К технике нужно относиться по-хозяйски, она, как и живое существо, нуждается в ежедневном внимании и уходе, — резонно считает ветеран автотранспорта района. – Если этого придерживаться, то и машина тебя не подведет, неважно, старой она модели или новейшей. Сегодняшним водителям все-таки намного проще, чем было нам когда-то, в первую очередь, из-за созданного комфорта за рулем. К примеру, мой первый «на гражданке» ЗИС-5 был с деревянной кабиной, которая не прогревалась, по ней гуляли сквозняки, едешь – трясет так, что голова кругом идет. А вот когда в начале 80-х мы вдвоем с Мишей Чумаком, как передовые водители сельхозтехники, получили новые «КамАЗы»-тягачи, там уже совсем было по-другому: «спальник» в кабине и все другие удобства, «люкс» по тем временам. В современных грузовых авто, знаю, еще лучше.

Здесь стоит отметить, что у Владимира Леоновича, который не расстается с рулем до сих пор, с личной техникой все в порядке. В его «домашнем» автопарке легковая «Вольво», старенькие «Жигули» и грузовик ГАЗ-52. И все на ходу – садись, заводи и поезжай! Несмотря на свой почти 91 год (Владимир Леончик родился 1 января 1928 года), он, как говорится, в строю и сейчас. Нужно на рынок, в магазин, больницу, иногда даже в Минск к сыну, садится в иномарку – и вперед. Водительский стаж ветерана уже «тянет» под 70(!) лет, но он и сегодня прекрасно справляется с управлением автомобилем, тем более, что недавно без проблем прошел медкомиссию. Здоровье, в принципе, подводит редко. Его залогом, со слов Владимира Леоновича, присущие ему оптимизм, доброжелательное отношение к людям и стремление не сидеть сложа руки, как можно больше двигаться. С последним, правда, уже не очень – болят ноги, и личный автомобиль все чаще становится средством передвижения в своем прямом смысле.

Водительская профессия, к слову, стала делом жизни не только для Владимира Леоновича. Вместе с женой Ольгой Александровной (она, к сожалению, 8 лет назад ушла из жизни) вырастили четверых сыновей, и все они стали в той или иной степени стали автомобилистами. Старший Николай, уже пенсионер, живет в Минске, долгое время трудился на машинах различных модификаций в организациях Белтрансгаза, Валерий несколько десятилетий был инструктором по вождению и мастером производственного обучения в местном профтехучилище, гроднечанин Алексей – дальнобойщик, ездит за границу, младший Анатолий начинал водителем, а на протяжении ряда лет – ведущий механик Октябрьского райпо. Так что общий водительский стаж династии Леончиков «тянет» под два столетия, а то и больше. И он далеко не окончательный, так как водительское мастерство успешно постигают внуки и правнуки.

Юрий Касперович.

Фото автора.