Число жертв наводнения на Кубани выросло до шести

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В результате сильных дождей в Краснодарском крае подтопленными оказались три десятка населенных пунктов, авто- и железные дороги, разрушено несколько мостов.

РЖД отменили 84 поезда в связи с последствиями стихии в Краснодарском крае. Среди отмененных поездов – «Адлер-Минск» отправлением из Адлера 25 и 27 октября. Также был отменен следующий через Минск поезд №360 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 25 октября.

До сих пор в крае есть проблемы с электро- и газоснабжением. Так, без воды остался Туапсе, численность которого превышает 60 тыс. человек. Подтоплены На территории Краснодарского края введен режим ЧС, передает ТАСС .