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Форум регионов Беларуси и Украины: организаторы заявили о рекордной сумме контрактов

26.10.2018 09:50 — Разное | Ежедневник  
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Форум регионов Беларуси и Украины: организаторы заявили о рекордной сумме контрактов

фото: sb.by

Сегодня, во второй день работы Форума, в нем примут участие Александр Лукашенко и Петр Порошенко.

По итогам первого дня работы форума глава Торгово- промышленной палаты Украины заявил, что ожидаемая сумма заключенных контрактов по итогам мероприятия составит более 100 млн долларов.

Как передает ОНТ, в форуме, который проходит в Гомеле, приняло участие такое количество участников, что для всех не хватило мест в гостиницах и их пришлось расселять в соседних городах.

Помимо бизнес-встреч, в рамках мероприятия стороны рассмотрели проект межправительственного соглашения о создании и применении электронной системы сертификации происхождения товаров. Как пояснил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович, «это упрощает наши контрактные отношения, снижает логистическую нагрузку на предприятия, задержки по исполнению контрактов…. Я думаю, что конкретные барьеры мы должны обсуждать, выявлять и выносить на уровень наших межправительственных органов». 

Среди заключенных бизнес-контрактов одним из самых крупных является договор «Белоруснефти» с «Укргаздобычей» о проведении работ белорусскими специалистами в Украине. Белорусские нефтяники пробурят в Украине девять скважин. Как отметили в «Белоруснефти», Украина становится одним из ключевых рынков нефтесервиса для Беларуси.

По итогам прошлого года товарооборот между Украиной и Беларусью составил 4,5 млрд долларов. Власти рассчитывают на увеличение этого показателя вдвое по итогам 2019 года.

 
Теги: Гомель
 
 
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Сегодня, во второй день работы Форума, в нем примут участие Александр Лукашенко и Петр Порошенко.
 
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