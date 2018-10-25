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В Пинском районе разыскивают 14-летнюю школьницу

26.10.2018 10:14 — Разное | БелТА  
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26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе разыскивают пропавшую старшеклассницу одной из сельских школ, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома.

В Пинский РОВД обратилась 57-летняя жительница деревни Заборовцы. Правоохранителям она сообщила о пропаже проживающей с ней внучки 2003 года рождения. Ученица Лыщенской средней школы ушла из дома 22 октября около 22.00. С того момента о ее местонахождении ничего неизвестно. При себе у девушки есть мобильный телефон, но он недоступен. Это не первый случай, когда беглянку разыскивает милиция.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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26 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе разыскивают пропавшую старшеклассницу одной из сельских школ, сообщили БЕЛТА в УВД Брестского облисполкома. В...
 
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