10 ролей, которые принесли успех Николаю Караченцову

Последнее обновление: 26 октября 2018 г.

В Москве на 74-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Николай Караченцов.

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27 октября народному артисту РСФСР Николаю Караченцову исполняется 69 лет. Актер не только исполнил множество ролей в театральных постановках (Караченцов всегда был одним из самых ярких артистов Ленкома), но также снимался в кино, записывал музыкальные диски, озвучивал фильмы и мультфильмы. А после долгого выздоровления (актер перенес серьезнейшую черепно-мозговую травму и даже провел почти месяц в коме) Николай Караченцов снова вышел на сцену во время гала-концерта «Звёзды сошли с небес…».

К сожалению, из-за состояния своего здоровья сейчас артист не может продолжить актерскую карьеру. Но Караченцов не сдается: «Мужчина не имеет права соединять слова "я" и "устал". Он может один раз в жизни сказать: "Нет больше сил!" - и умереть», говорит артист.

Яркие и харизматичные образы в исполнении Николая Караченцова зрители давно полюбили и запомнили. Среди них – роли в театральных спектаклях, кино и рок-операх.

Смерть

Первый успех в театре молодому актеру принесла роль Смерти в ленкомовской рок-опере «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (также артист сыграл там и Главу рейнджеров). Спектакль был создан по инициативе Марка Захарова , но поставить на сцене его удалось не сразу: по воспоминаниям Алексея Рыбникова , автора музыки, своевольную рок-оперу 11 раз запрещали к показу, прежде чем разрешить. Зато премьера имела оглушительный успех, а Марк Захаров пригласил Караченцова играть и в других своих спектаклях.



Николай Караченцов. Сцена из спектакля по пьесе Пабло Неруды «Звезда и смерть» 1979 г. Фото: РИА Новости

Граф Резанов

Очередная рок-опера «Ленкома», «Юнона и Авось», на сцене идет с 1981 года и по сей день. Актерские составы за это время неоднократно менялись, но графа Резанова непременно играл Николай Караченцов – лишь после аварии эту роль начали исполнять другие артисты.

По сюжету, удача изменяет графу Резанову после того, как он соблазняет Кончиту, дочь испанского губернатора, несмотря на то, что девушка была уже помолвлена. Судьба наказывает героя за этот поступок и даже любовь Кончиты не может его спасти.



Николай Караченцов и Елена Шанина в спектакле «Юнона и Авось». 1985 г. Фото: РИА Новости

Вернувшийся сын

Несмотря на то, что в кино актер дебютировал в фильме «Штрихи к портрету В. И. Ленина», настоящую известность ему принесла драма «Старший сын». Там Караченцов выступил в качестве студента, который выдает себя за сына незнакомого человека, а тот с радостью признает в нем свое пропавшее чадо. Однако Владимир Бусыгин (герой Караченцова) и сам привязывается к своему «новообретенному» отцу, а заодно влюбляется в его дочь – по легенде, свою «сестру».



Кадр из фильма «Старший сын». 1975 г.

Маркиз Рикардо

В мюзикле 1977 года «Собака на сене» Караченцов сыграл вместе с Михаилом Боярским и Маргаритой Тереховой – это был первый фильм, в котором артист спел с экрана (исполнил серенаду «Венец творенья, дивная Диана…»).



Кадр из фильма «Собака на сене». 1977 год.

Урри

В фильме «Приключения Электроника» Караченцову досталась роль Урри – лучшего гангстера иностранной преступной банды. Герою предстоит найти и похитить Электроника – ради этого он приезжает на мотоцикле в СССР и после многочисленных попыток умудряется схватить и увезти робомальчика в свою страну (причем, увозит его в специальном чемодане), чтобы Электроник помог бандитам совершить кражу века.



Кадр из фильма «Приключения Электроника». 1979 год.

Билли Кинг

В фильме «Человек с бульвара Капуцинов» Николай Караченцов пробовался на роль бармена Гарри, а в итоге стал ковбоем Билли Кингом. Зато сыграть «караченцовского» Билли Кинга изначально хотел Леонид Ярмольник, а ему в итоге досталась роль одноглазого ковбоя.



Кадр из фильма «Человек с бульвара Капуцинов». 1987 год.

Даниэль Корбан

В «Ловушке для одинокого мужчины» герой Караченцова объявляет, что его молодая жена пропала. Полиция, которая нашла тело женщины, подозревает в убийстве ее мужа, но не может доказать вину Корбана. Тогда к мужчине отправляют «лже-Элизабет» - девушку, которая выдает себя за его жену. Герою остается или признать самозванку, или сдаться полиции – правда, Даниэлю не нравится ни один из этих вариантов.



Кадр из фильма «Ловушка для одинокого мужчины». 1990 год.

Детектив Дубровский

В сериале «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского» Караченцов исполнил главную роль. Роман Дубровский, в прошлом сотрудник МВД, стал частным детективом и расследует самые запутанные дела – в частности, он разоблачает план по замене политиков их «доппелями» – людьми, которых с помощью пластической хирургии сделали абсолютными двойниками важных лиц государства.



Постер телесериала «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского» 1999—2003 г.

Петр I

В сериале «Тайны дворцовых переворотов» Караченцов сыграл ни много, ни мало императора – Петра I. Правда, на экране герой артиста пробыл недолго – основное действие разворачивается вокруг борьбы за трон после смерти монарха.



Кадр из фильма « Тайны дворцовых переворотов. Россия, век XVIII-ый» 2000 год.

Князь Печерский

В одной из своих последних работ, мелодраме «Счастье ты мое», Николай Караченцов исполнил роль старого князя с доблестным прошлым, который влюбляется в совершенно не подходящую для него девушку – начинающую певицу, да еще и на 40 лет младше. Паре предстоит вынести всеобщее осуждение и тяготы Октябрьской революции.



Кадр из фильма «Счастье ты мое» 2005 г.