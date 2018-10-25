МВД задержали за продажу оружия двух жителей Орши

Безработные мужчины продали револьвер системы Нагана и пистолет ТТ за 1,2 тысячи долларов.

Позже будет установлено, что те же граждане еще в начале сентября в Дубровенском районе продали самодельный пистолет с глушителем и пистолет «Беретта». Торговцами оружия оказались два жителя Орши 63-х и 35-ти лет, пишет БЕЛТА .

Мужчины задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье: незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

К слову, один из подозреваемых ранее был судим за торговлю людьми.