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Обеспечить безопасность детей на дорогах

26.10.2018 — Разное | Кировец  
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Обеспечить безопасность детей на дорогах

Анализ дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, показал, что 80% из них произошли в радиусе 1 км от дома. То есть в тех местах, где ребята должны были бы хорошо знать условия движения транспорта, места пешеходных переходов, установки светофоров, заведомо опасные участки.

Некоторые родители, обеспокоенные за своих детей, прибегают к брани, многословным предупреждениям, и даже к наказаниям. Такой метод не дает эффекта. Ребенка можно научить выполнять все требования безопасности, не прибегая к запугиванию. Необходимо, чтобы дети умели ориентироваться в транспортной среде, прогнозировать разные ситуации, правильно определять место, где можно переходить дорогу, а перед переходом быть достаточно терпеливым и всегда оглядываться по сторонам, прежде чем сойти с тротуара.
Терпение и настойчивость являются эффективными средствами, обеспечивающими успех дела. Терпение и настойчивость – то, чего нам так не хватает в повседневной жизни. Терпение и настойчивость, которыми нам необходимо запастись хотя бы ради спасения жизни и здоровья собственных детей.
Причиной ДТП чаще всего являются сами дети. Приводит к этому незнание элементарных основ правил дорожного движения, безучастное отношение взрослых к поведению ребят на проезжей части. Представленные самим себе, дети, особенно младшего возраста, мало считаются с реальными опасностями на дороге. Объясняется это тем, что они не умеют еще в должной степени управлять своим поведением. Избежать этих опасностей можно лишь путем соответствующего воспитания и обучения ребенка.
Важно знать, что могут сами дети:
Начиная с 3-4 лет:
— ребенок может отличить движущуюся машину от стоящей на месте. О тормозном пути он еще представления не имеет. Он уверен, что машина может остановиться мгновенно.
Начиная с 6 лет:
— ребенок все еще имеет довольно ограниченный угол зрения: боковым зрением он видит примерно две трети того, что видят взрослые;
— большинство ребят не сумеет определить, что движется быстрее: велосипед или спортивная машина;
— они еще не могут правильно распределять внимание и отделять существенное от незначительного – мяч, катящийся по проезжей части, может занять все их внимание.
Начиная с 7 лет:
— дети могут более уверенно отличить правую сторону дороги от левой.
Начиная с 8 лет:
— дети уже могут реагировать мгновенно, то есть тут же останавливаться на оклик;
— они уже наполовину опытные пешеходы;
— они развивают основные навыки езды на велосипеде. Теперь они постепенно учатся объезжать препятствия, делать крутые повороты;
— они могут определить, откуда доносится шум;
— они учатся понимать связь между величиной предмета, его удаленностью и временем;
— они усваивают, что автомобиль кажется тем больше, чем ближе он находится;
— они могут отказываться от начатого действия, то есть, ступив на проезжую часть, снова вернуться на тротуар;
— но они по-прежнему не могут распознавать чреватые опасностью ситуации.

Елена Сухомлина, психолог ЦРБ.

 
 
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Анализ дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали дети, показал, что 80% из них произошли в радиусе 1 км от дома. То есть в тех местах, где ребята...
 
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