И двадцать лет спустя

Мужской голос в телефонной трубке представился Алексеем. Звонил он из столицы. За многие годы работы в районной газете всякое пришлось слышать. Но эта просьба была настолько неожиданной и настолько романтичной, что возникло желание сразу бросить все дела и помогать человеку на другом конце провода.

Алексей просил вспомнить события 20-летней давности. Он тогда учился в нашей академии. В один из дней октября 1998 года в Горках, по словам телефонного собеседника, «разразился какой-то шторм». Эту морскую стихию в «сухопутном» городе мы сразу отмели. Или ураган, уточнил Алексей. И этот день стал памятным в его судьбе. Именно тогда он познакомился со своей будущей женой. А вопрос-просьба Алексея заключался в следующем: когда же было это природное явление, какого числа? Хотелось бы поздравить свою прекрасную половинку с годовщиной знакомства.





Ради той зародившейся в Горках любви перелопатили редакционный архив и вытащили на свет божий подшивку 1998 года. Оказывается, это как раз тот год, когда 1 октября к нам заявилась зима. И районная газета не могла пропустить этот факт. Снег выпал на еще зеленые деревья, кусты. Случилось это сразу после 15-16-градусного тепла. Наш город оказался в эпицентре разбушевавшегося циклона, наблюдался настоящий шквал. За одни сутки выпало без малого две декадных нормы осадков в виде мокрого снега. Слой его достиг 31 сантиметра. В соседних районах было всего 12-16 см. Короче, такого снегопада, как в известной песне, давно не помнили здешние места. Подобное природное явление, заверяли тогда метеорологи, наблюдается раз в 50 лет.

Чего только не натворила стихия в тот первооктябрьский день! Деревья, кусты ломались под тяжестью снега. На белом покрывале, окутавшем землю, лежала еще зеленая листва. Красиво и в то же время печально… Сильный ветер повредил во многих местах электрические провода. В райцентре и сельских населенных пунктах случились отключения электроэнергии.

Пропало электричество и в том общежитии, где жил Алексей. Девушка-судьба обитала тоже здесь, на одном этаже с ним. Но именно в этот вечер, когда студенты зажигали свечи в ожидании электричества, они и познакомились. И все у них сложилось… Не удержалась, одолело журналистское любопытство, и задала этот, может быть, не совсем корректный вопрос незнакомому человеку: что же было дальше? Да, они создали семью. Ей вот уже около 20 лет. Двое детей. Все хорошо.

Пришлось посочувствовать Алексею, ведь 1 октября, день их знакомства уже прошел. Но он был тверд в намерении осчастливить, удивить жену и уже назначил день семейного торжества по случаю их судьбоносной встречи в тот вечер, когда над Горками разгулялся циклон…

Тамара ИВАНОВИЧ.