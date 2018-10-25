ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юные несвижанки — призеры конкурса МВД

26.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
Размер текста:
A
A
A
Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Недавно прошел конкурс детского рисунка в рамках республиканской акции МВД Республики Беларусь «Семья! Служим вместе!» среди детей сотрудников, гражданского персонала управления, подразделений охраны Минской области. Среди победителей — неоднократные участники конкурсов, учащиеся СШ № 3 г. Несвижа Ольга, Ксения и Елизавета Подоматько. Награды и призы юным победительницам вручил начальник Несвижского отдела Департамента охраны  МВД Республики Беларусь Александр Гринкевич.

Юные несвижанки — призеры конкурса МВД

На фото: девочки вместе с мамой Еленой Владимировной (сотрудником отдела) и начальником Несвижского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Александром Гринкевичем.

Ольга КОНДРУКЕВИЧ.

 

 


Поделитесь с друзьями
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Недавно прошел конкурс детского рисунка в рамках республиканской акции МВД Республики Беларусь «Семья! Служим вместе!» среди детей сотрудников, гражданского...
 
Новости дня
Новости разные
 
Почти половина американцев выступает против планов Трампа вывести США из ДРСМД – опрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
26.10.2018
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика