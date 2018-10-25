Юные несвижанки — призеры конкурса МВД

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Недавно прошел конкурс детского рисунка в рамках республиканской акции МВД Республики Беларусь «Семья! Служим вместе!» среди детей сотрудников, гражданского персонала управления, подразделений охраны Минской области. Среди победителей — неоднократные участники конкурсов, учащиеся СШ № 3 г. Несвижа Ольга, Ксения и Елизавета Подоматько. Награды и призы юным победительницам вручил начальник Несвижского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Александр Гринкевич.





На фото: девочки вместе с мамой Еленой Владимировной (сотрудником отдела) и начальником Несвижского отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь Александром Гринкевичем.

Ольга КОНДРУКЕВИЧ.