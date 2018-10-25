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Команда ДЭУ № 65 — победитель областного конкурса профмастерства

26.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА

Команде ДЭУ № 65 не было равных на конкурсе профессио-нального мастерства среди работников РУП «Минскавтодор-Центр», который проходил в середине октября в г. Слуцке на базе ДЭУ № 64. Лучшего по профессии выбирали в пяти номинациях. Наши земляки заняли первое общекомандное место, а также становились лучшими в четырех номинациях соревнования. Второе призовое место досталось команде ДЭУ № 63          (г. Вилейка), третье — у коллектива ДЭУ № 69 (г. Борисов).

Команда ДЭУ № 65 — победитель областного конкурса профмастерства

Команда ДЭУ № 65 одержала уверенную победу в конкурсе профессионального мастерства среди работников РУП «Минскавтодор-Центр». На фото: Виктор Лабус, Николай Селянинов, Сергей Скок, Вячеслав Минкевич, Виталий Шинкевич и Владимир Гегеня

Свои команды в конкурсе вы-ставили 13 филиалов. Несвижское предприятие представляли Сергей Скок в номинации «Водитель легкового автомобиля», Владимир Гегеня — «Водитель грузового автомобиля», Николай    Селянинов — «Водитель погрузчика», Виктор Лабус — «Машинист автогрейдера» и дорожный рабочий Виталий Шинкевич выступал в номинации «Устройство покрытия из тротуарной плитки». Конкурс состоял из двух туров. Первый, теоретический, предусматривал ответы на вопросы по охране труда и Правилам дорожного движения. Второй — носил исключительно практический характер.

— Наша победа в конкурсе профмастерства не была случайной, — отмечает директор ДЭУ № 65 Вячеслав Минкевич. — Подготовка к соревнованиям велась серьезная. Особое внимание в этом году уделили теоретической части. Занятия под руководством инженера по охране труда Оксаны Родиченко проводили ежедневно на протяжении 10 дней до начала конкурса. Понимали, что знания в памяти необходимо освежать. Практическая часть соревнований у ребят также трудностей не вызвала, ведь это их повседневная работа, здесь всё отточено до автоматизма. В своем деле они настоящие асы — с легкостью проходили задания на автодроме, по грейдированию дороги и устройству кювета, закрыванию ковшом погрузчика спичечного коробка, укладке тротуарной плитки с перепадом высот между смежными элементами не более 1,5 миллиметра. И как результат — высокие баллы и победа в конкурсе. Команда награждена Дипломом, кубком и денежным вознаграждением. Также по итогам соревнований победителям в номинациях Сергею Скоку, Николаю Селянинову, Виктору Лабусу и Виталию Шинкевичу присвоено звание «Лучший по профессии» и их фотографии размещены на Доске почета «Минскавтодор-Центра» в столице.

 Оксана ГРОХ.


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В ВОСКРЕСЕНЬЕ — ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА И ДОРОЖНИКА Команде ДЭУ № 65 не было равных на конкурсе профессио-нального мастерства среди работников
 
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