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«Женщина на миллион» — на несвижской сцене

26.10.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Именно так — искренне, щедро и со всей душой вела свой песенный разговор со зрителями, собравшимися в районном центре культуры, российская звезда шансона Екатерина Голицына.

Как рассказала сама певица, Несвиж стал одним из 14 пунктов ее концертного маршрута по Беларуси, и к выступлениям в малых городах она относится особенно трепетно — здесь рождается большая слава каждого хита, и от интернет-голосования жителей даже не самых крупных поселений зависит немалая часть успеха песни в хит-парадах.

Екатерина Голицына (настоящая фамилия — Яковлева) — сделала своим творческим псевдонимом фамилию прадеда, который когда-то был кубанским казаком, атаманом. И, судя по всему, эта горячая казацкая кровь с самого детства не позволяла ей останавливаться на пути к мечте — дарить людям хорошее настроение, радость и веру в лучшее с помощью музыки. Еще в раннем детстве она сразила приемную комиссию в музыкальной школе, когда села за пианино и спела под собственный аккомпанемент знаменитую «Вдоль по улице метелица метет».

«Женщина на миллион» — на несвижской сцене

Провал поступления на вокальное отделение в знаменитую Гнесинку ее не остановил. Она отучилась в Московском педагогическом институте им. Крупской на факультете иностранных языков, а свою мечту стать студенткой музыкального училища осуществила спустя пять лет.

Профессионализм, трудоспособность и любовь к творчеству создали сегодняшнюю Екатерину Голицыну — певицу с голосом неповторимого тембра, поэта, композитора, лауреата премии «Шансон года-2013», ведущую собственных программ и фестивалей на «Шансон ТВ» и просто красавицу.

Во время своих выступлениях она легко находит подход к публике, тонко чувствует ее настроение и щедро делится с ней своей особенной энергетикой. Во всем этом сполна убедились и несвижские зрители, которые благодарили артистку горячими аплодисментами за каждую песню — как хорошо известную, так и услышанную впервые. «Бессовестно влюбленная», «Какая дама пропадает», «Ничего не говори», «Женщина на миллион» — эти и другие хиты не оставляли равнодушным, похоже, ни одного человека в зале.

Порадовали зрителей и ее помощники по музыкальному сопровождению — клавишник Илья Казарновский и гитарист Дмитрий Крестов. Илья, как оказалось, проходил в свое время в Несвиже срочную службу и с большой теплотой говорил о времени, проведенном в нашем городе, а Дмитрий рассказал о том, что волей судьбы он — наполовину белорус по матери, которая родом из Осиповичей. Пока артистка переодевалась для другой части концерта, музыканты представили зрителям замечательные инструментальные произведения, а с Дмитрием Крестовым Екатерина даже спела дуэтом (на фото), исполнив очень трогательную песню, которая еще больше покорила зал.

По окончании концерта публика не торопилась расходиться — многие брали у певицы автографы на афишах и дисках, которые можно было купить здесь же, унося с собой ее пожелание быть «счастливыми, влюбленными и мечтами окрыленными».

Софья ЛЮБАНЕЦ.


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Именно так — искренне, щедро и со всей душой вела свой песенный разговор со зрителями, собравшимися в районном центре культуры,
 
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