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В рамках Единого дня информирования в филиале «Несвижское управление магистральных газопроводов» ОАО «Газ-пром трансгаз Беларусь» прошла встреча начальника управления ГАИ УВД Миноблисполкома полковника милиции Николая Короткевича с трудовым коллективом предприятия.

Тема встречи: «Традиции белорусского народа: путь через века. Сохранение и развитие национальной культуры в Республике Беларусь».

— Культура — «душа» общества, основа духовно-нравственных ориентиров граждан, их национального самосознания и патриотизма, — начал свое выступление представитель Минского областного исполнительного комитета. — В нашей стране из поколения в поколение передаются богатые духовные ценности, которые прославляют нравственную сущность людей. В них раскрываются высокие идеалы добра и справедливости, уважения к окружающим, решительного неприятия зла и насилия. Поэтому в Беларуси уделяется большое внимание развитию культуры.

Как подчеркнул Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко, государство придает огромное значение развитию столь важной сферы, как культура. Главная задача — активизировать интеллектуальные и духовные силы нашего народа, поддержать инициативу в целях сохранения исторического наследия, подъема на новый уровень современного искусства и воспитания у граждан любви к своей Родине.





Н.М. Короткевич остановился на основных направлениях государственной политики, предусмотреных Кодексом Республики Беларусь о культуре.

В Республике Беларусь принята Государственная программа «Культура Беларуси» на 2016 — 2020 годы, целями которой являются сохранение исторической памяти белорусского народа, его национально-культурной самобытности и традиций, активное вовлечение граждан Беларуси в культурную жизнь страны, реализация творческого потенциала нации, обеспечение качественного формирования, сохранности и использования документов Национального архивного фонда Республики Беларусь как части информационного ресурса страны, содействие сохранению национально-культурной идентичности белорусской диаспоры.

Сегодня в республике успешно работает более 6388 государственных организаций культуры.

В Беларуси сформирована трех-уровневая система подготовки кадров в сфере культуры. На уровне высшего образования ее осуществляют три учреждения. Это Белорусская государственная академия музыки (обучается свыше 900 человек), Белорусская государственная академия искусств (около 1 тысячи человек), Белорусский государственный университет культуры и искусств (порядка 4 тыс. человек). Функционирует 20 учреждений среднего специального образования в сфере культуры, где обучается около 5 тысяч учащихся по 16 специальностям. В нашей стране 408 детских школ искусств, где обучается около 115 тысяч человек.

В Республике Беларусь ежегодно проводится порядка 60 международных, республикан-ских и региональных фестивалей.

Культурными столицами с 2010 года становились Полоцк, Гомель, Несвиж, Могилев, Гродно, Брест, Молодечно, Бобруйск, Новополоцк. В 2019 году этот статус у Пинска.

Остановился Н.М. Короткевич и на развитии книгоиздания в Республике Беларусь, национального сценического искусства, концертной деятельности в стране.

В Беларуси действует 28 государственных профессиональных театров, из них 27 — системы Министерства культуры (2 музыкальных, 18 драматических, 7 кукольных) и 1 — системы Министерства обороны (Драматический театр Белорусской Армии). Статус «национальный» имеют 4 театра, звание «Заслуженный коллектив Республики Беларусь» — 10 театров.

В 2017 году театрами проведено 9,5 тыс. показов спектаклей. Количество посещений составило около 1,8 млн.

В республике осуществляют деятельность два цирка. В 2017 году артисты Белорусского государственного цирка показали 241 цирковое представление, Гомельского государственного цирка — 122 представления.

В нашей стране концертную деятельность осуществляет 21 государственная концертная организация (6 — республиканского подчинения и 15 — местного).

В 2017 году концертными организациями было проведено около 7 тыс. мероприятий, количество посещений — 2,7 млн.

Активно осуществляется гастрольная деятельность. В прошлом году коллективы Белгосфилармонии (ведущей концертной организации страны) гастролировали в 20 странах мира, Нацио-нального академического театра оперы и балета — в 9 странах. В свою очередь, ансамбль «Хорошки» и Государственный академический ансамбль танца Беларуси приняли участие в новой Международной культурной акции Belarus Day (масштабные гастроли по 9 странам Европы).

Широкое развитие в нашей стране получает музейное и библиотечное дело, а также кинематография.

В системе Министерства культуры действует 150 музеев.

В учреждениях общего среднего образования и учреждениях дополнительного образования детей и молодежи функционирует около 1,5 тыс. музеев.

В текущем году завершены работы по капитальному ремонту и созданию новой постоянной экспозиции филиала «Музей В. Бялыницкого-Бирули» Национального художественного музея Республики Беларусь, продолжаются работы по созданию Музейного квартала в г. Минске. Ведутся работы по проектированию постоянной экспозиции для нового здания Национального исторического музея. К 100-летию Вооруженных Сил Республики Беларусь проведены временные экспозиции «Краснознаменный Белорусский военный округ. История в лицах» в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны и «Отечеству служим!» в Национальном художественном музее. По линии Союзного государства ведутся работы по капитальному ремонту Юго-Восточной казармы Брест-ской крепости и созданию постоянной экспозиции «Летопись Брестской крепости».

В системе Министерства культуры работает 2 578 публичных библиотек.

В государственной сети кинопроката функционирует 94 стационарных кинотеатра, в том числе 73 кинотеатра, оснащенных оборудованием для показа фильмов в цифровом формате (в том числе в 3D). В сельской местности действует 523 стационарные киноустановки и 199 — мобильных.

Завершение в ноябре 2017 года реконструкции УП «Национальная киностудия «Беларусьфильм» способствовало росту фильмопроизводства.

Народное творчество также постоянно получает новый виток развития.

В системе Министерства культуры функционирует 2 556 клубных учреждений, из них около 85% находится в сельской местности.

Функционирует 12 методических центров народного творчества (культурно-просветительной работы).

Особое место отведено охране белорусского историко-культурного наследия.

По данным Министерства культуры Республики Беларусь, в 2018 году в Государственный список историко-культурных ценностей входят 5 573 историко-культурные ценности, 17 из которых имеют международное значение, а три — находятся в Списке всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО.

В числе объектов названного списка ЮНЕСКО — замковый комплекс «Мир» в г.п. Мир Кореличского района Гродненской области и архитектурно-культурный комплекс «Несвиж» в г. Несвиже Минской области (XVI век). Сюда также входит геодезическая Дуга Струве — уникальный научно-технический памятник XIX века, проходящий через 10 государств.

Сохранению и развитию духовного наследия страны способствует ежегодный день белорусской письменности, который в 2018 году прошел в г. Иваново Брест-ской области. В 2019 году этот праздник состоится в городе Слониме Гродненской области.

28 августа 2018 года в Национальной библиотеке Беларуси состоялась презентация факсимильного издания первого в мире «Букваря» (книга была издана белорусами в 1618 году на церковнославянском языке в типографии Виленского православного братства Святого Духа).

В Год малой родины во всех регионах нашей страны проведено много ярких и запоминающихся мероприятий.

Во второй части встречи начальник УГАИ УВД Минского облисполкома остановился на теме «Медико-социальные последствия пьянства и алкоголизма. Пути решения проблемы посредством организации информационной работы с населением». Особое внимание присутствующих Н.М. Короткевич заострил на вопросах безопасности дорожного движения.

(Продолжение темы —

в следующих номерах «НН»).

Инна ВАСИЛЕВИЧ.