У берегов Греции произошло сильное землетрясение

В Ионическом море у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр землетрясения находился в 277-и км от Афин. Его последствия ощущались в таких странах, как Мальта, Ливия, Италия, Греция, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Турция. После подземных толчков возникло локальное цунами.

Как сообщает телеканал Sky, из-за землетрясения пострадал порт острова Закинф, было нарушено его электроснабжение. Частично разрушены некоторые жилые дома и торговые объекты.

Информации о пострадавших пока не поступало.

Источник: БЕЛТА





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