|
У берегов Греции произошло сильное землетрясение
26.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
В Ионическом море у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр землетрясения находился в 277-и км от Афин. Его последствия ощущались в таких странах, как Мальта, Ливия, Италия, Греция, Македония, Албания, Босния и Герцеговина, Болгария, Турция. После подземных толчков возникло локальное цунами.
Как сообщает телеканал Sky, из-за землетрясения пострадал порт острова Закинф, было нарушено его электроснабжение. Частично разрушены некоторые жилые дома и торговые объекты.
Информации о пострадавших пока не поступало.
Источник:
Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:
Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" -
Наша группа в социальной сети "Одноклассники" -
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Читайте ndsmi.by в "
Наш канал на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ионическом море у берегов Греции произошло землетрясение магнитудой 6,8, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр. Эпицентр...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)