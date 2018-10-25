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"Белкоммунмаш" выпустит новую модель электробуса

26.10.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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"Белкоммунмаш" выпустит новую модель электробуса

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" выпустит новую модель электробуса, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии.

"Производится сборка новой, третьей модели электробуса - Е321. Он будет односекционным, изготавливается на базе кузова троллейбуса 321. До конца года планируется завершить сертификацию новой модели", - рассказали на предприятии.

К апрелю 2019 года 32 таких электробуса будут поставлены Минску, который в июне примет Европейские игры. Столичный парк общественного транспорта пополнят еще 28 сочлененных двухсекционных электробусов рестайлинговой модели Е433. "Белкоммунмаш" также выпускает обновленную модель электробуса Е420.

В настоящее время в Минске по двум маршрутам курсируют 20 электробусов. Еще один эксплуатируется на третьем, опытном маршруте. К Европейским играм число маршрутов с электробусами увеличится.

Электробус, как и троллейбус, работает от электроэнергии, только она поступает не от контактной сети, а от установленных на борту накопителей на базе суперконденсаторов. Экономия электроэнергии при эксплуатации электробуса по сравнению с троллейбусом составляет 14%. В салоне предусмотрены места для инвалидной коляски с системами фиксации и оповещения водителя. При подъезде к остановке срабатывает система понижения уровня пола со стороны входа. В салоне есть розетки и USB-разъемы для зарядки гаджетов.

ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" - ведущий производитель наземного городского электрического транспорта в странах СНГ. На предприятии выпускаются троллейбусы, трамвайные пассажирские вагоны и электробусы нормальной и повышенной вместимости.

 

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Теги: Минск
 
 
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ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш" выпустит новую модель электробуса, сообщили корреспонденту БЕЛТА на предприятии. "Производится...
 
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