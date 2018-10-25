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Ограблен дом председателя правления Евразийского банка развития. Теперь понятно, почему банку не хватает денег на проекты
В Новой Москве злоумышленник пробрался в дом председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова и совершил ограбление; инцидент произошел в поселке Сосенское.
...и домик ничего себе
Как стало известно
В полицию обратилась супруга банкира и бывшего главы таможенной службы.
Кстати, летом 2016 года именно в этом доме Бельянинова, возглавлявшего в то время ФТС, были проведены обыски сотрудниками ФСБ РФ. Чиновник подозревался в причастности к хищениям на таможне. Монеты, в частности, были тогда изъяты. Позднее подозрения в отношении Бельянинова не подтвердились, все деньги и ценности ему вернули. В октябре 2017 года Бельянинов стал председателем правления Евразийского банка развития, учрежденного Россией и Казахстаном.
Наапомни, что последний транш кредита ЕАБР для Беларуси пришел с опозданием, а сейчас ожидаем седьмой транш.
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Ограблен дом председателя правления Евразийского банка развития. Теперь понятно, почему банку не хватает денег на проекты
В Новой Москве злоумышленник пробрался в дом председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова и совершил ограбление; инцидент произошел в...
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