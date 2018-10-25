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Ограблен дом председателя правления Евразийского банка развития. Теперь понятно, почему банку не хватает денег на проекты

26.10.2018 10:15 — Разное | Партизан  
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В Новой Москве злоумышленник пробрался в дом председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова и совершил ограбление; инцидент произошел в поселке Сосенское.

Ограблен дом председателя правления Евразийского банка развития. Теперь понятно, почему банку не хватает денег на проекты
...и домик ничего себе
Как стало известно «Московскому комсомольцу», в период с 20.00 до 21.00 (по местному времени) в поселении Сосенское неизвестный в маске проник в дом 61-летнего сановника. В здании в этот момент находилась супруга Бельянинова. Преступник пригрозил женщине пистолетом, выстрелил в пол, после чего похитил 15 миллионов рублей (более 228 тыс. долларов), $10 тысяч, 10 тысяч евро и около 30 коллекционных монет.

В полицию обратилась супруга банкира и бывшего главы таможенной службы.

Кстати, летом 2016 года именно в этом доме Бельянинова, возглавлявшего в то время ФТС, были проведены обыски сотрудниками ФСБ РФ. Чиновник подозревался в причастности к хищениям на таможне. Монеты, в частности, были тогда изъяты. Позднее подозрения в отношении Бельянинова не подтвердились, все деньги и ценности ему вернули. В октябре 2017 года Бельянинов стал председателем правления Евразийского банка развития, учрежденного Россией и Казахстаном.

Наапомни, что последний транш кредита ЕАБР для Беларуси пришел с опозданием, а сейчас ожидаем седьмой транш.


 
 
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В Новой Москве злоумышленник пробрался в дом председателя правления Евразийского банка развития Андрея Бельянинова и совершил ограбление; инцидент произошел в...
 
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