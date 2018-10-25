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Нет нации - нет проблемы. Белорусский Голодомор - трагедия, которая нас изменила

26.10.2018 10:12 — Разное | Партизан  
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Пока в стране с некрофильским упоением готовятся праздновать 100-летие ВЛКСМ, мы решили рассказать о страшной трагедии, к которой привел коммунистический режим - белорусском Голодоморе. И хотя обычно Голодомор ассоциируется с Украиной, исследователи все чаще заявляют — эта беда коснулась и Беларуси. Об этом мы поговорили с украинским профессором.

Нет нации - нет проблемы. Белорусский Голодомор - трагедия, которая нас изменила

Виктор Гудзь, профессор кафедры истории Мелитопольского государственного педагогического университета имени Богдана Хмельницкого, заслуженный работник просвещения Украины, 25 лет занимается исследованием Голодомора.

- Это звание я получил в первую очередь как раз за работу по изучению украинского Голодомора. Мы работали с архивами, искали могилы, ставили памятники, записывали свидетельства очевидцев, - отметил профессор в начале нашего разговора.

- В первую очередь Голодомор ассоциируется с Украиной. Насколько Голодомор актуален и для Беларуси? Что о нем известно?

- Тема Голодомора в Беларуси действительно меньше изучена, хотя в последнее время активизируются исследования в этом направлении. Особенно после того, как Голодомор был признан геноцидом на международной арене.

Я знакомился с учебными изданиями 2006, 2009 года - пособиями для студентов столичных вузов, в одном из них вообще нет ни слова о Голодоморе в Беларуси. По моим же данным, в 1930-х годах полегло от голода и репрессий от 100 до 500 тысяч белорусов. Это огромная цифра, которую грех замалчивать. В учебниках же пишут по-советски: в стране проходила коллективизация, индустриализация, культурная революция. В другом пособии для технических вузов я нашел одну фразу, что голод был вызван продовольственными трудностями, которые в свою очередь были вызваны экономическими ошибками, и все это привело к тяжелым последствиям. Все. Одна фраза на 364 страницы.

В ситуации с Беларусью есть политические моменты. В стране до сих господствует концепция государственного социализма, которая является наследницей советской системы. Соответственно власть хочет подольше сохранять такую ​​ситуацию, отвергая критику режима так называемого социализма, который был в СССР. Преподаватели и ученые, особенно старшего поколения, привыкли так трактовать историю: мол, в те года происходила модернизация, без аграрных преобразований и индустриализации советский народ не выиграл бы войны. Это инстинкт самосохранения, в Беларуси тема репрессий официально закрыта.

Есть также и российское влияние, где подобное мнение постоянно развивают российские историки и политики.

И белорусские коммунисты – тоже. Например, белорусский коммунист Егорычев в своей публикации 2014 года пишет, что голод произошел из-за непогоды, неурожая, саботажа "кулаков" и врагов народа, и наконец - из-за того, что не была завершена коллективизация. А вот если бы ее завершили, все было бы хорошо.

- Очертите географию белорусского Голодомора.

- На Полесье и приграничных с Польшей районах было полегче. На Полесье можно было спастись грибами-ягодами, а в приграничных районах было легче с продовольственными поставками, так как хотелось показать «витрину». Наиболее пострадали от голода восточные области, в частности Гомельщина – это эпицентр белорусского Голодомора. По данным белорусских служб ГПУ (политическая спецслужба при НКВД – прим. авт.), первые сведения о голоде датируются 1932 годом, он произошел в Туровском районе. А в 1933 году уже пишут, что гомельские районы на 60% охвачены голодом, например, Ельский, Наровлянский районы. Это зло затронуло Минщину, Витебщину, Могилевщину, причем в страшных масштабах, которые привели к людоедству, каннибализму, трупоедству. Люди ели всякие отходы, кишки собак. Очень много людей умирали от травы, так как она просто не переваривалась. У людей в желудке нет ферментов, чтобы переваривать такую ​​пищу, но они были вынуждены это есть. Также пошли болезни, связанные с голодом, в первую очередь - туберкулез. Все вместе это дало троичный эффект.

В Украине от голода умерло от 4,5 млн до 7 млн человек. Но Беларусь меньше по размерам и численности населения, поэтому 100 – 500 тысяч жертв в таких масштабах - это страшные цифры.


- Вы упомянули, что во время голода встречались случаи людоедства. Вспомните историю, которая наиболее вас шокировала.

- Я больше знаком с украинскими примерами. Но по немногим публикациям знаю, что в Беларуси были случаи, когда матери варили своих детей в котлах. 

В Украине масса таких шокирующих историй в каждой области. В моем родном селе Краснополь было 2000 жителей, 626 из них погибло в 1932-1933 году от голода, среди погибших 9 человек с фамилией Гудзь. Это зафиксировано в документах, им было 17 лет, 14 лет, 3 года, 12 лет. Каждый в Украине может найти подобную информацию, у нас в стране создана национальная книга памяти по каждой области и району. Думаю, в Беларуси также до этого дойдет, есть люди, которые работают над этим. Ведь без своей памяти нет будущего.

Ужасные случаи в те годы были классическими что для Украины, что для Беларуси. Например, село Константиновка. Девушка пошла собирать свеклу. Ноябрь, вся свекла, что еще осталась в земле, уже сгнила. Тем не менее, девушку застрелил родной брат и закопал у себя во дворе. Потому что закон такой, людям вдалбливалось, что любыми путями нужно беречь социалистическую собственность. Так и в Беларуси, есть свидетельства, что за сбор гнилой картошки с поля давали по 12 лет или могли убить на месте.

Меня шокировали воспоминания детей, с которыми я знакомился. Ребенку три года, умерла бабушка. А мать, чтобы принести домой 100 грамм похлебки или жмыха, должна ходить на колхозные работы. И ребенок целый день предоставлен сам себе. А бабушку некогда похоронить. И ее на три дня посадили у окна с открытыми стеклянными глазами. Этот ребенок уже во взрослой жизни вспоминает, что в начале очень боялся находиться в доме, а потом его всю жизнь преследовал образ мертвой бабушки, сидящей у окна.

Этот геноцид - травма для всего общества. Вот почему у нас так много пассивных людей, боящихся власть - что в Беларуси, что в Украине.

- Что привело к столь масштабному мору людей в те годы?

- Я изучаю этот вопрос 25 лет, и убежден, что это преднамеренные действия Сталина и его окружения, которые берут истоки из марксистской доктрины диктатуры пролетариата, создания однородного бесклассового безнационального общества. Человек для них - винтик для решения своих проблем. А нет нации - нет проблемы.

Ленин еще в 1891 году говорил, что голод - это прогрессивное явление, которое, уничтожая отсталую часть архаического села, расчищает дорогу новым продуктивным силам. Сталин был малограмотным догматиком, он видел это по-своему – что можно разбрасываться миллионами людей и делать из общества эту утопию. Он связывал национальный вопрос с социальным, и сразу убивал несколько зайцев: делал покорными крепостных, загоняя крестьян в колхозы, тем самым убивал основы для национальной опоры - национальную культуру, язык, и делал послушным управление.

Промышленность была подчинена, нужно было подчинить и село, покончить с частной собственностью. Единственное, чего ему не удалось добиться, это уничтожить элементы частной собственности в приусадебном крестьянском хозяйстве. Большевики планировали и это уничтожить. Но голодомор был настолько свирепый, что они в 1933 году начали отдавать продовольствие, так как некому было уже сеять, заниматься хозяйством. Голод перешел все рамки. И чтобы как-то успокоить село, чтобы оно хоть в какой-то мере выжило, власти позволили организовывать приусадебное хозяйство. И в январе 1933 года вернулись к фиксированному продовольственному налогу. До этого была продразверстка, когда забирали сколько хотели и все что хотели.


Представим, вы заготавливаете зерно на экспорт, нужно проводить индустриализацию, модернизировать страну. Но для чего вы делаете "черные доски"? Поясню: в Украине и Беларуси были в обиходе «доски»: красные были для передовиков, а черные - для тех, кто не выполнил план. План не выполнялся по разным причинам, например, из-за неурожая. Много крестьян работали поневоле, так как это был колхозное, чужое. Корова, которая погибала в колхозе, не своя, не жалко. Вот колхоз и не выполняет план. Тогда его начинают блокировать отряды НКВД, запрещают довоз всяких товаров, торговлю, вывозят из крестьянских магазинов все продовольственные товары, керосин и так далее. Для чего? Это хлебозаготовки такие?

А потом активисты идут по каждому дому, по несколько раз, с обыском, и забирают все, лук, фасоль. Это что, тоже хлебозаготовка? А для чего блокируют это село, или даже целую республику, как было в Украине? Опасные для них районы Беларуси также блокировали НКВДисты. И все время запускались заводы по переработке зерна на спирт, и все время — это зерно гнило на складах. И в это время зерно идет на экспорт и в неприкосновенный фонд, который они использовали в 1934 году. В 1934 году был меньший урожай, чем 32-м и 33-м. Но поскольку голод был регулируемым, преднамеренным, то в 1934 году они взяли зерно из припасов и ликвидировали голод.

- В Украине тема Голодомора звучит в том числе в высших эшелонах власти, ее используют в своих целях украинские политики. В Беларуси это полностью закрытая и малоизвестная тема, о ней мало говорят публично. Как вы считаете, почему?

- Правда о голоде в Украине тоже долгое время замалчивалась. Она постепенно как родничок пробивала себе дорогу, растекалась, и наконец прорвалась рекой на международной арене. И в Беларуси со временем появляется все больше публикаций, где речь идет о том, что это был не просто Голодомор в Беларуси, но и геноцид, потому что попутно шло уничтожение белорусской интеллигенции. Я не говорю уже о 1937-38 годе. Это было особое отношение Сталина к национальным республикам, и об этом сейчас пишут все больше и больше.

Последняя книга, которая мне попалась, "Забытая Беларусь" Вадима Деружинского, изданная в Минске. Там есть про Голодомор в Беларуси, на 103-106 страницах, есть постановка вопроса, что Беларусь должна почтить память, поставить мемориалы безвинноубиенным. Для начала нужно сделать хотя бы это. Затем – запретить коммунистическую символику, приравняв ее к нацистской, как это сделано в Европе. Потом переименовать улицы, названые именами палачей белорусского народа. То есть люди уже не боятся говорить об этом вслух, есть историки, которые не боятся такое писать и предлагать. 

Для чего это нужно - человечество станет чище, более нравственным и сознательным в понимании своей ответственности за будущее.

- Где искать документы по Голодомору в Беларуси?

- Наиболее материалов хранится в архивах службы безопасности, но в Беларуси они закрыты. Можно найти какие-то документы в областных архивах, а также записывать воспоминания. Вести работу по живым свидетелям Голодомора к сожалению, уже поздно, но можно записывать свидетельства и воспоминания их детей. Это два канала, которые можно найти в Беларуси. В интернете много материалов по Голодомору, есть даже интернет-архив Голодомора, правда, информации по Беларуси очень мало. 

В украинских архивах нашел письмо трех белорусских рабочих к Сталину, где они не боясь пишут, мол, когда это такое было, что Беларусь Украину кормила? Почему в селах и городках Беларуси валяются голодные, оборванные и грязные украинцы? Что это за социализм такой? Надо что-то предпринимать. Это был 1932 год, а в 1933-34 голод пришел и в Беларусь в полном масштабе.


- Насколько тяжело эмоционально столько лет изучать такую ​​страшную страницу в истории?

- Знаете, есть такое выражение, а кто, если не я? У каждого есть свой внутренний барометр, стержень. Как Тарас Шевченко писал в своем стихотворении «И мёртвым и живым и нерождённым землякам моим». Я раньше думал - как же так? И нерождённым? Это дух поколений, историки его хорошо чувствуют и пытаются сохранить.

Был такой американский и украинский историк Джеймс Мейс (ученый-гуманитарий, сторонник признания Голодомора геноцидом украинцев – прим. авт.) Родившись в Соединенных Штатах, он посвятил свою сознательную жизнь Украине. В его жилах текла кровь индейцев племени чероки, и он не мог забыть трагедию, которую пережил его народ в первой половине ХІХ века (депортация чероки была проведена правительством США в отношении индейцев восточных штатов в 1836—1839 годах. Общие потери чероки от голода и болезней во время переселения оцениваются в 4000 человек, что составляло более 20 % численности этого народа – прим.авт.).

Во время учебы в Мичиганском университете его поразила трагедия другого народа, украинского. Именно тогда он впервые узнал о Великом голоде в Украине. Джеймс Мейс возглавлял комиссию Конгресса США по исследованию Голодомора в Украине, которая заключила, что это был геноцид против украинского народа. Так было положено начало международному признанию исторической правды. После этого началась его травля просоветскими академическими кругами, перед ним закрылись двери университетских и других научно-исследовательских центров.

Он был вынужден эмигрировать в Украину, здесь женился, здесь умер. Он писал "Ваши мертвые позвали меня". Его позвали, потому что у него есть совесть, потому что он видел, как в резервации жили индейцы, его племя, как жили евреи, которые бежали от Холокоста. Вот это обостренное чувство справедливости и дает силы искать правду и бороться за нее.

 
Теги: Минск
 
 
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Пока в стране с некрофильским упоением готовятся праздновать 100-летие ВЛКСМ, мы решили рассказать о страшной трагедии, к которой привел коммунистический режим -...
 
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