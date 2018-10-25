По самой высокой в мире цене: новые iPhone начали продавать в Беларуси

Новые модели iPhone презентовали в сентябре, а вскоре начались и мировые продажи смартфонов. В Беларуси торговать "яблочными" устройствами начали, по традиции, позже.





У официальных продавцов новый флагман - iPhone Xs - поступил в продажу 26 октября. Цены на "белые модели" немаленькие: начинаются от 3,5 тысяч рублей за самую простую комплектацию и достигают почти пяти тысяч белорусских рублей.





Как и в прошлом году, среди всех стран мира в Беларуси iPhone одни из самых дорогих. В соседних странах их официально можно купить гораздо дешевле, однако тогда могут быть вопросы в сервисном обслуживании.





Дешевле и "серые модели", купленные не у официальных реселлеров, однако там вам никто не может гарантировать качество "айфонов".





Бюджетный смартфон - iPhone Xr - официально начнут продавать в Беларуси 9 ноября. Его стоимость чуть ниже флагмана - составит от 2,5 до трех с небольшим тысяч рублей.



