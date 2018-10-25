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Умер актер Николай Караченцев
Народный артист России Николай Караченцов скончался сегодня на 74 году жизни, сообщил сын актера.
В начале ноября 2017 года супруга Караченцова рассказала, что у актера нашли опухоль в легком. Проведенное исследование показало, что опухоль злокачественная. Караченцов начал лечение от рака, первые процедуры прошли в декабре.
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Народный артист России Николай Караченцов скончался сегодня на 74 году жизни, сообщил сын актера.
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