В Беларуси испытали новое лекарство против туберкулеза

Как уточняется, медики в течение месяцев применяли данный препарат вместе с другими антибиотиками. Итог впечатляющий: из 181 человека, употреблявшего бедаквилин, 168 завершили курс и 144 полностью выздоровели.





По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время успешно излечивается только 55 процентов больных мультирезистентным туберкулезом.





Доля выздоровевших в Беларуси – 80 процентов – примерно совпала с результатами испытаний бедаквилина в других странах Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.





Об этом сказано в выдержках из доклада, который обнародуют на крупной конференции по туберкулезу на этой неделе и с которым ознакомился журналист AFP.





«Результаты исследования подтверждают, что новые лекарства вроде бедаквилина могут излечивать и полностью меняют ситуацию для людей с мультирезистентным туберкулезом», – пояснила научный директор Международного союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких Пола Фудживара.





Ведущий исследователь Елена Скрягина, представляющая Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии в Минске , назвала итоги испытаний «многообещающими».





«В целом, наше исследование подтверждает эффективность бедаквилина, показанную в предыдущих клинических тестах, и не подтверждает опасения в плане проблем с безопасностью», – сказала она.





По данным ВОЗ, в 2017 году туберкулез стал причиной смерти по меньшей мере 1,7 млн человек, что делает данную инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем, самым смертельным инфекционным заболеванием в мире, информирует AFP.



