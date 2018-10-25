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В Беларуси испытали новое лекарство против туберкулеза

26.10.2018 09:19 — Разное | Партизан  
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Новое лекарство бедаквилин может излечить 80 процентов пациентов, страдающих лекарственно-устойчивым туберкулезом. Таковы результаты испытаний, проведенных белорусскими врачами, пишет Agence France—Presse.

В Беларуси испытали новое лекарство против туберкулеза
Как уточняется, медики в течение месяцев применяли данный препарат вместе с другими антибиотиками. Итог впечатляющий: из 181 человека, употреблявшего бедаквилин, 168 завершили курс и 144 полностью выздоровели.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время успешно излечивается только 55 процентов больных мультирезистентным туберкулезом.

Доля выздоровевших в Беларуси – 80 процентов – примерно совпала с результатами испытаний бедаквилина в других странах Восточной Европы, Африки и Юго-Восточной Азии.

Об этом сказано в выдержках из доклада, который обнародуют на крупной конференции по туберкулезу на этой неделе и с которым ознакомился журналист AFP.

«Результаты исследования подтверждают, что новые лекарства вроде бедаквилина могут излечивать и полностью меняют ситуацию для людей с мультирезистентным туберкулезом», – пояснила научный директор Международного союза борьбы с туберкулезом и болезнями легких Пола Фудживара.

Ведущий исследователь Елена Скрягина, представляющая Республиканский научно-практический центр пульмонологии и фтизиатрии в Минске, назвала итоги испытаний «многообещающими».

«В целом, наше исследование подтверждает эффективность бедаквилина, показанную в предыдущих клинических тестах, и не подтверждает опасения в плане проблем с безопасностью», – сказала она.

По данным ВОЗ, в 2017 году туберкулез стал причиной смерти по меньшей мере 1,7 млн человек, что делает данную инфекцию, передающуюся воздушно-капельным путем, самым смертельным инфекционным заболеванием в мире, информирует AFP.

 
Теги: Минск
 
 
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Новое лекарство бедаквилин может излечить 80 процентов пациентов, страдающих лекарственно-устойчивым туберкулезом. Таковы результаты испытаний, проведенных...
 
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